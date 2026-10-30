Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

Las plataformas pronto tendrán luz verde formal en Rosario. En qué repercute en los pasajeros, qué requisitos deberán cumplir los choferes y cómo serán los controles

Uber en Rosario era ilegal, pero aún así funcionaba por las calles de la ciudad

Rosario dio un paso para incorporar formalmente a Uber y DiDi al sistema de transporte de pasajeros. El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que habilita el funcionamiento de las aplicaciones y establece las condiciones que deberán cumplir las empresas, los conductores y los vehículos . La medida también permite que taxis y remises trabajen a través de estas plataformas, aunque mantiene algunas diferencias entre las modalidades.

La iniciativa obtuvo 18 votos a favor y 10 en contra y establece un marco regulatorio para los servicios de transporte privado de personas mediante plataformas tecnológicas. Hasta ahora, el funcionamiento de estas aplicaciones estaba atravesado por la falta de una regulación municipal específica.

Uno de los principales cambios es que los viajes solicitados a través de aplicaciones pasan a tener reglas definidas por la normativa local. El Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) será la autoridad encargada de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas.

La ordenanza incorpora nuevas funcionalidades que deberán contemplar las aplicaciones. Entre ellas, la posibilidad de elegir si el viaje será realizado por un conductor hombre, una mujer o una persona de género indistinto.

También se deberá poder indicar si quien toma el viaje es la misma persona que figura registrada en la aplicación o si se trata de un tercero. Otra de las opciones previstas es dejar constancia de si el traslado será realizado por un menor de edad.

La normativa incorpora, además, la posibilidad de viajar con animales de compañía y de compartir el recorrido con otros usuarios.

>> Leer más: Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

En cuanto a las condiciones de seguridad, los vehículos deberán contar con un seguro vigente que contemple específicamente la prestación de servicios de transporte convenidos mediante plataformas tecnológicas.

¿Qué requisitos deberán cumplir los choferes?

La regulación establece que los conductores deberán ser mayores de 18 años, contar con una licencia de conducir profesional y acreditar una antigüedad mínima de un año desde la obtención de su licencia.

Para quienes actualmente tengan una licencia de clase B1, la ordenanza contempla un plazo de seis meses para adecuarla a la categoría D1, correspondiente al transporte de pasajeros. Ese período podrá prorrogarse por otros seis meses.

Los conductores también deberán cumplir con las condiciones de seguridad exigidas para los vehículos y prestar el servicio a través de una plataforma habilitada.

En el caso de los automóviles, será obligatorio contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) aprobada y vigente para la modalidad de transporte de pasajeros.

Además, deberán exhibir en el interior del vehículo, en el respaldo del asiento del acompañante, el nombre de la aplicación a la que están vinculados y un código QR. Ese código permitirá acceder a información sobre el automóvil y el conductor.

¿Qué pasará con los taxis y remises?

La ordenanza también incorpora a taxis y remises al esquema de las plataformas digitales. Los conductores que cuenten con licencias de esas modalidades podrán sumarse a aplicaciones como Uber y DiDi sin perder sus habilitaciones.

Sin embargo, se mantiene una diferencia central: los taxis y remises conservarán la exclusividad para captar pasajeros espontáneamente en la vía pública y utilizar paradas o espacios reservados. Esa posibilidad estará prohibida para los vehículos del servicio privado de movilidad mediante plataformas.

>> Leer más: A un paso de que el Concejo legalice las app Uber y DiDi, tras un día agitado y de fuerte debate

De esta manera, la normativa permite que las distintas modalidades compartan herramientas digitales para conseguir viajes, pero mantiene las condiciones específicas que regulan a cada una.

En relación con los repartos, se conserva la exclusividad de las motocicletas para la distribución de alimentos, bebidas, artículos de farmacia y servicios de mensajería. Los taxis y remises podrán trasladar productos o bienes únicamente cuando su volumen impida que sean transportados mediante los servicios de cadetería en moto.

¿Cómo será el control municipal de las aplicaciones?

Otro cambio se refiere al Registro de Plataformas Electrónicas de Transporte en el que deberán inscribirse las empresas autorizadas para prestar servicios de intermediación de viajes. El listado será publicado en la página web de la Secretaría de Movilidad.

Las autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años, siempre que no se produzcan modificaciones respecto de sus titulares.

Para operar en Rosario, las empresas deberán cumplir una serie de requisitos administrativos: contar con domicilio en la ciudad, CUIT o inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y presentar un certificado de antecedentes penales. También tendrán que designar un representante, apoderado o encargado de negocios con actuación en Rosario.

El Ente de la Movilidad será responsable de exigir el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación de los servicios. Entre sus herramientas de control, recibirá información periódica de las plataformas sobre la cantidad de viajes realizados, sus puntos de origen y destino, los kilómetros recorridos con y sin pasajeros y la duración promedio de los trayectos.

>> Leer más: Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

Los datos deberán entregarse con carácter anónimo y permitirán al organismo municipal contar con información sobre el funcionamiento de esta modalidad de transporte.

Con la aprobación de la ordenanza, Rosario incorpora formalmente a las aplicaciones de transporte a su esquema de movilidad. El nuevo marco habilita la convivencia entre taxis, remises y servicios privados solicitados por plataformas digitales, con requisitos específicos para cada modalidad y nuevas herramientas de fiscalización municipal.