Día casi normal: variado impacto del paro docente en las escuelas de Rosario

La medida dispuesta por Amsafé y Sadop no impidió que en la mayoría de los establecimientos de la ciudad se dictaran clases. Si bien grupos de docentes y no docentes viajaron a Santa Fe para movilizarse en la Legislatura, no fueron pocos los que se quedaron en la ciudad y asistieron a dar clases.

Alcides, que trabaja en la institución como asistente escolar y es delegado de ATE, expresó que los que pararon este jueves fueron los mismos de la semana pasada y que él personalmente no se adhirió porque no quiere que le descuenten el día. También negó que existan "aprietes" entre sus compañeros para sumarse a las medidas de fuerza y que cada trabajador tiene la libertad de decidir. "Cada uno piensa en su bolsillo, ese es el contexto que se está viviendo", analizó.

Las familias no son ajenas a lo que pasa. Si hay o no clases afecta directamente en la dinámica de cada casa y las opiniones suelen ser divididas. En diálogo con este diario, un padre que se encontraba dejando a su hijo en la puerta de la escuela señaló que es docente y no es fácil estar en ambos roles. Aseguró que se trata de una "situación sin sentido" y, a pesar de los dos descuentos del mes, se sumó a las medidas de fuerza. Argumentó que el salario es tan bajo que los descuentos tampoco le representan demasiado en el bolsillo.

Daniela, otra de las una de las madres, comentó que entiende la decisión de los docentes al no dar clases y que la escuela le dio la libertad a cada uno de elegir, al igual que el paro anterior, y la asistencia de los chicos fue la habitual.

amsafe clases paro 2.png Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Creo que cada docente debe luchar por lo que cree, pero los gremios no deberían correrse a un lado y deberían apoyar a todos", expresó en cuanto a las opiniones divididas sobre la jornada de protesta y consideró que se debe buscar una nueva forma de reorganización para beneficiar la lucha y el bolsillo porque "no sirve que falten tres y que el resto vaya a trabajar". "No hay lucha que valga si te tocan el bolsillo", concluyó.

En tanto, en la escuela especial Santa María los docentes nucleados Sadop no asistieron a dar clases y hubo menos concurrencia que la semana pasada. Cabe recordar que la docencia privada no se había plegado al paro del jueves pasado, pero sí a este. En el Madre Cabrini, colegio que se encuentra al lado, los padres comentaron que la actividad fue bastante normal a comparación de otros días de paros, dado que es una de las escuelas privadas que más suele adherirse.

Mientras que, en la escuela técnica Nº350, la mayoría de los docentes no se presentaron a trabajar. El paro de este jueves afectó mucho más la concurrencia de profesores y alumnos, en comparación del paro de la semana anterior.

Paros, descuentos y Asistencia Perfecta

Desde que el gobierno provincial tomó la decisión de descontar los días de huelga y sumar los premios por presentismo, aumentó la tensión también dentro los gremios docentes. Los paros contra la ley de reforma previsional expusieron un amplio abanico de posiciones entre maestros y profesores. Están quienes decidieron presentarse igual en las escuelas, la mayoría, y los que decidieron parar. Como en todo conflicto, las opiniones son divididas y el plan de lucha no fue aceptado en su totalidad.

Respecto a los docentes, este diario recopiló una serie de testimonios que dan cuenta de este panorama. Algunos aclararon que no hay "aprietes" por parte de los gremios pero sí algunas disidencias sobre las mociones votadas en asamblea. "Todos estaban de acuerdo con el paro, pero después asistieron igual a clases", cuestionó un maestro.

En cambio, otros sostuvieron que no se adhirieron a la medida porque "no pueden bancarse dos días de descuentos y que los dos paros no se votaron como debería, ya que no hubo otra opción".

En la misma línea, hubo quienes precisaron que decidieron desafiliarse de los gremios en el último tiempo ya que no se sienten representados. "Desde que trabajo ningún gobierno y ningún gremio defendió mis derechos como docente", dijeron.

También manifestaron estar en desacuerdo con el premio Asistencia Perfecta, no tanto con el programa en sí, sino con que "la Declaración Jurada la completan igual aunque no hayan asistido". "Si hay que premiar al docente por la asistencia, su sueldo debe ser superior", pidieron.

Días de clases

Según el calendario, el ciclo lectivo arrancó en Santa Fe el pasado 26 de febrero. Sin embargo, el alto índice de conflictividad entre el gobierno provincial y los gremios docentes en el marco de la paritaria salarial achicaron considerablemente los días que efectivamente los alumnos estuvieron en las aulas. El Ministerio de Educación provincial llevaba contabilizados 13 días de paros y ahora se suman otros dos.

El Ejecutivo santafesino había prometido 192 días de clases, algo que se complejiza en su cumplimiento de cara a fin de año, el próximo 13 de diciembre.

"Probablemente, no lleguemos al ciento por ciento pero hay mecanismos para ampliar la cantidad de horas y que los chicos estén en condiciones de poder aprender, veremos cómo podemos compensar y acompañar. Llegaremos a un aproximado, ampliando las horas y mejorando la calidad en términos de aprendizaje. Este es nuestro norte y hacia allá vamos", había declarado el ministro de Educación provincial José Goity.