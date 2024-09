Ciclo lectivo 2024: entre paros y feriados ya se acumularon 23 días sin clases

Los datos están sobre una mesa en la que persiste la tensión entre el gobierno provincial que sigue con la idea de descontar los días de paro y mantiene el programa Asistencia Perfecta, lo que implica un adicional mensual y premio trimestral en los ingresos de docentes que no hayan faltado a lo largo del mes, o lo hagan con una inasistencia, y en particular la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé) que viene rechazando las ofertas de aumento en paritarias con medidas de fuerza.

parex3.jpg

Ahora, se le sumó otro frente de conflicto por la reforma en la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial que tiene fecha para su tratamiento el próximo jueves en el Senado santafesino, motivo por el cual Amsafé se movilizará junto a Festram (municipales) a la explanada de la Legislatura para expresar su rechazo a la modificación del sistema jubilatorio. Es por ello, que se decidió decretar un paro docente en las escuelas públicas por 24 horas, para este jueves 5 de septiembre.

Es decir que, a este total de 23 días sin clases, se le sumará otra jornada. En argumentos esgrimidos desde el propio gremio docente, "la reforma atenta contra los derechos de los trabajadores, tanto activos como pasivos", según señaló este lunes el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, para considerar que "implica que los activos tengamos que aportar más a la Caja de Jubilaciones, pero también que se eleve la edad para jubilarse. Para los pasivos implica que los aumentos salariales se van a percibir a los 60 días y también significa seguir aportando".

>>Leer más: Los docentes nucleados en Amsafé paran este jueves contra la reforma previsional

Consultado por La Capital, el ministro de Educación santafesino José Goity aclaró que se espera la notificación de la medida de fuerza anunciada para este jueves para adoptar una decisión, pero agregó trascartón: "Esto puede tensar la paritaria pero no debería serlo, porque una cosa es el salario y otra el beneficio jubilatorio".

Alonso, amplió su descontento al indicar: "Si elevan la edad jubilatoria a nivel nacional, se le va a dar la facultad al gobierno provincial para modificar automáticamente la edad jubilatoria sin pasar por la Legislatura. La reforma previsional es menos derechos para los trabajadores y por eso vamos a hacer un paro de actividades a lo largo y ancho de la provincia".

parex4.jpg

Así, Amsafé sumó nuevas banderas contra la Casa Gris. La concentración anunciada en la Legislatura será "contra el ataque de (el gobernador Maximiliano) Pullaro a la docencia" y bajo la consigna: "No a la reforma previsional".

Ficticio

En un comunicado, el gremio le puso más argumentos a la huelga: "El famoso déficit de La Caja es ficticio, y los actuales desequilibrios se están generando principalmente por la creciente deuda de Nación, la gran cantidad de trabajadores precarizados en el Estado provincial, municipal y comunal, la pérdida de poder adquisitivo, la parte del salario no remunerativa y la falta de fiscalización y cobro de deudas", se expresa.

Y aclararon que si bien se incluyó a los sindicatos en la Comisión de Análisis del Sistema Previsional, "no se tomó en cuenta ninguna de nuestras posiciones que fueron contrarias a todos los aspectos del proyecto de reforma".

parex5.jpg

Descuento

Como ya viene implementando a lo largo del año con los sucesivos paros, el gobierno tiene previsto descontar el día de paro anunciado para este próximo jueves. Tal como ocurrió recientemente a comienzos de agosto con el rechazo a la oferta trimestral, que luego todos los docentes cobraron por planilla complementaria.

Aún se aguarda la confirmación o no del descuento para esta ocasión. Sin embargo ya en el paro del pasado 7 de agosto, Goity había advertido que no se pagarán los días de huelga. "Eso no está en discusión, inclusive figura en el acta paritaria. Esa ya es una decisión y no se discute, lo que sí podemos debatir son los puntos de acuerdo en los cuales podamos avanzar, pero hay cuestiones que ya no están puestas en la mesa", había subrayado el ministro de Educación santafesino durante los días previos a la última huelga de Amsafé, que tuvo lugar el 7 de agosto pasado. Poco más de 19.000 maestros (de un total de 23.800) votaron en contra de la oferta del gobierno.

En su momento, el titular de la cartera educativa se pronunció enfáticamente: "El reclamo es un derecho constitucional y nosotros lo respetamos, pero (el descuento) no está puesto en discusión, lo que estamos discutiendo son las condiciones de acuerdo".