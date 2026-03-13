Una sola práctica en China para ir testeando y con Franco Colapinto en forma

Franco Colapinto disputó el único ensayo en China, en un autódromo de Shanghai que desconocía. El domingo, la 2ª del año de la Fórmula 1

Franco Colapinto, en el cockpit del Alpine A526, donde este fin de semana corre por primera vez en Shanghai un GP de China de Fórmula 1.

El Alpine de Franco Colapinto se quedó clavado en la calle de boxes y Lance Stroll lo pasa por el costado. Pudo volver a la pista de Shanghai y terminar 15° la única FP de China.

Franco Colapinto tuvo su primera vez en el autódromo Internacional de Shanghai , donde este domingo a las 4 se correrá el GP de China , segunda carrera del año de la Fórmula 1 . Y en el único ensayo del fin de semana, el argentino de Alpine finalizó 15º. A las 4.30, la clasificación para la carrera sprint.

Colapinto correrá en Shanghai la primera cita con formato sprint del año. Es decir, después del único ensayo, será luego la clasificación (4.30, Disney+ y Fox Sports) para la carrera sprint, la propia competencia sprint el sábado a las 0, la clasificación para la carrera principal a las 4 de ese día y el domingo a las 4 la carrera.

El argentino no vivió un ensayo tranquilo, aunque para nadie lo fue. Hubo varios incidentes, varias pasadas de pista y hasta toques, con todo el mundo saliendo a pista como si se acabara el mundo.

En ese contexto, el compañero del argentino en Alpine, Pierre Gasly, fue en todo momento más rápido. Aunque la buena para Colapinto fue que en el último intento le limó bastante para terminar a 271 milésimas.

El ensayo mostró que en la Fórmula 1 de hoy parece que de entrada al menos las cartas están marcadas. Con los Mercedes muy superiores al resto, con McLaren como el que más se le acercó a más de medio segundo y Ferrari ahí cerca.

Los Red Bull, en cambio, se metieron en una zona media donde la buena noticia fue que Gasly no estuvo nada lejos en ese grupo del resto, quedando eso sí a casi dos segundos de los Mercedes.

Colapinto tuvo varios problemas. Apenas salió a pista perdió solito el auto e hizo un trompo completo, pero varios lo imitarían como Lewis Hamilton. Y en la última parada en boxes tuvo un inconveniente de fiabilidad como los Alpine nunca habían mostrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032299193809707164&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto goes for a spin at Turn 9! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/t8Ih6Iln1F — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

El A526 se le clavó en plena calle de boxes, aunque el argentino pudo arrancarlo cuando los mecánicos venían a auxiliarlo.

Pudo finalmente el Alpine 43 salir a pista y, en el segundo intento, quedar cerca de Gasly, que quedó ahí nomás de Max Verstappen, de los Haas y apenas por debajo del Audi de Nico Hulkenberg. Así que para el equipo fue un saldo positivo este inicio en China.

Entre el 7°, Oliver Bearman, y el 15° Colapinto hubo apenas 521 milésimas. El siguiente, Alex Albon, quedo a 0,533s del argentino. Por lo tanto, Alpine estuvo bien metido en la lucha que involucró a los Haas, los Red Bull, los Racing Bull y los Audi. Nada mal para empezar.

>>Leer más: Fórmula 1 en China: todo lo que hay que saber y esperar de Franco Colapinto en Shanghai

El desarrollo de la única práctica en China

Colapinto salió rápido a pista con las gomas medias y sin que toque ningún pianito ni nada por el estilo, hizo un trompo completo al saiir de una curva y volvió sin problemas.

En tanto, Lando Norris y Lewis Hamilton se tocaron al entrar a la recta principal. Y luego el inglés hizo un violento trompo completo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032299708081668336&partner=&hide_thread=false Well... this was a close moment between Lando and Lewis, and it's only the start of FP1! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Wuuo7BjFq8 — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Al toque se amontonaron varios autos al final de la recta más larga y casi se tocan George Russell y Checo Pérez.

Después de acomodarse un par de giros, Colapinto marcó 1m 38,371s. Pierre Gasly hacía antes 1m 37,754s. Kimi Antonelli, el mejor con 1m 35,094s, casi todos con medias.

Russell bajó a 1m 35,065s y cuando Antonelli lo bajaba indicaron virtual safety car para recoger suciedad en la pista.

Antes de eso, Gasly marcó 1m 35,974s y Colapinto venía rápido, pero el VSC le hizo abortar el giro.

Al habilitarse de nuevo la pista, con nuevo despiste de Gabriel Bortoleto e incidentes de Isack Hadjar con Valtteri Bottas, Colapinto marcaba 1m 36,767s en su nuevo intento.

>>Leer más: Franco Colapinto salvó el nuevo reglamento de la FIA, pero lo pagó con una desmedida sanción

El nuevo incidente sería el humo que apareció en el cockpit de Arvid Lindblad, que provocó un nuevo VSC, con solo 15 minutos de práctica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2032302211997290573&partner=&hide_thread=false VSC DEPLOYED



Arvid Lindblad pulls off to the side of the track at Turn 14! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Sff3h9iHlM — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

En ese lapso, Fernando Alonso salió a pista con gomas blandas de entrada pero volvió rápido a boxes. Carlos Sainz ni siquiera había rodado y Lance Stroll hacía un tiempo a más de 9 segundos de Russell, que clavó 1m 34,169s, sacándole 6 décimas a su compañero Antonelli.

En la reanudación, Colapinto bajaría con la misma goma a 1m 36,176s y se iría a boxes, con 36 minutos por delante. Mientras, Norris se iba de largo en la curva 1.

El argentino cerraría esa primera mitad a 2,007s de Russell en el 12° puesto y Gasly a 1,470s en el 6° lugar. El francés, también a boxes.

Los Alpine volverían a 28 minutos del final con las mismas gomas medias.

Hamilton fue el primero en poner gomas de clasificación, pero no le alcanzaría a pasar el tiempo de Russell, quedando segundo a 208 milésimas.

Oscar Piastri y Bortoletto se irían en la curva 1, como antes Norris. Y Sainz saldría al fin a pista, con medias, en un tiempo muy alto.

>>Leer más: Franco Colapinto penó por un error de Alpine en una largada tremenda pero dejó buena imagen final

En ritmo de carrera, Colapinto se muestra sólido y más rápido que Gasy. Mientras Alonso calzó gomas nuevas, pero para quedar apenas a 2,5s de la punta. A 15' del final, todo el mundo a boxes para poner blandas y simular la clasificación.

Pero cuando el argentino iba hacia su box, el Alpine se paró en seco. Y cuando los mecánicos habían corrido hasta donde se quedó para arrancarlo, pudo hacerlo solo y volvió a su pit.

Con gomas blandas, Russell bajaría a 1m 32,807s, Antonelli se quedaría a 0,156s y Leclerc solo se acercó a 0,792s.

Russell mejoró a 1m 32,741s y Gasly quedaría 7°, pero a 1,935s.

Recién a 6' del final Colapinto pudo salir a pista con goma nueva blanda. Y quedó 14°, a poco más de medio segundo de Gasly.

Colapinto haría un segundo intento con la misma goma, bajando su registro y quedando 15°, a 2,206s de Russell, contra el 10° puesto de Gasly, a 1,935s. El argentino quedó a 271 milésimas del francés.