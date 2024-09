La provincia aseguró que más del 80% de las escuelas dictaron clases el día de paro

>> Leer más: El gobierno provincial estima que la mayoría de los docentes no se adhirió al paro

Bacolla detalló que el relevamiento se hizo a través del sistema "Mi legajo" y detalló: “El universo total de los docentes que debían llenar la declaración jurada son 57.336 personas y hasta el momento relevamos que presentaron su declaración jurada 41.514 trabajadores. Estos números, vistos en porcentaje de adhesión, representan una adhesión al paro del 27,6 % y una no adhesión del 72,4 %”.

En toda la provincia

Además, indicó que el departamento Castellanos presentó un nivel de adhesión al paro del 21,6%, en el departamento General López hubo una adhesión del 23,8%, en el departamento General Obligado un 23,6%, en La Capital fue del 20,6% y en el departamento Rosario un 35,3%.

Por último, la funcionaria enfatizó: “Si hablamos de la totalidad del universo educativo, que incluye también a las escuelas de gestión privada, podemos decir que más del 80% de las escuelas estuvieron abiertas y dictaron clases ese día. De todos los relevamientos en los que nosotros implementamos esta declaración jurada, este día tuvo un nivel menor de adhesión al paro”.

El personal escolar que no adhiere a las medidas de fuerzas tiene la opción de completar la "Declaración Jurada de Prestación de Servicios" en el sitio del gobierno provincial “Mi Legajo”, indicando si prestó el servicio, si el establecimiento donde se desempeña estaba cerrado y no pudo dar clases, o si no le correspondía ese día prestar servicio.

Dos días sin clases

Esta semana los alumnos santafesinos tendrán otras dos jornadas sin clases. Mientras que el miércoles 11 será asueto por el Día del Maestro, el jueves habrá paro de Amsafé y Ctera en rechazo a la reforma jubilatoria provincial, por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y el presupuesto educativo y contra el presentismo, entre otros reclamos.