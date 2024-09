Paso a paso: cómo completar la declaración jurada si sos docentes y no te adheriste al paro

Los maestros que no se suman a la medida de fuerza de Amsafé pueden completar sus datos en un formulario para confirmar su asistencia y que el gobierno no descuente el día

Los trabajadores que cumplieron sus funciones en el salón de clases deberán ir al sitio web oficial del gobierno provincial e ingresar a la opción "Mi Legajo" . Una vez allí deberán dirigirse al Menú de la izquierda , luego a "Relevamientos" y finalmente a "Declaración Jurada" . Una vez hecho el click en "Acceder " aparecerán tres opciones y se deberá elegir la que corresponda a la situación: "Presté servicio", "Fui a prestar servicio y el establecimiento estaba cerrado" o "No me corresponde prestar servicio en el día 5 de septiembre" . Luego de seleccionar una, se habilitará el botón "Guardar" para concluir el trámite. Automáticamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.

Se asumirá que quienes no presenten la declaración jurada no prestaron servicios y este hecho se tendrá en cuenta para el cálculo de incentivo a la Asistencia Perfecta. El plazo para presentarla será desde el jueves 5 al lunes 9 de septiembre, indicaron desde el gobierno provincial. Además, debe ser completada por los trabajadores que no se adhirieron aunque no les corresponda trabajar ese día. De esta manera, el registro para diferenciar entre los maestros que se sumen al paro y quienes no se extiende para todo el gremio dentro de la provincia de Santa Fe.