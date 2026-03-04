La Capital | La Ciudad | Museo Diario La Capital

El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas

Las escuelas de todos los niveles podrán realizar visitas acompañadas por un guía por la mañana o por la tarde. Siguen los recorridos para público en general

4 de marzo 2026 · 14:43hs
El Museo Diario La Capital, un viaje por la historia de la prensa, adaptado para los más chicos.

El Museo Diario La Capital (MDLC) abrió la inscripción para las visitas guiadas de las escuelas, una invitación para que chicos y sus docentes puedan conocer la historia del Decano de la Prensa Argentina.

Luego del receso del verano, el espacio cultural de Sarmiento 763 abre los turnos para visitas de contingentes de alumnos. Las escuelas de todos los niveles podrán realizar visitas acompañadas por un guía por la mañana o por la tarde, para aprender sobre la historia del diario con mayor permanencia en el país, conocer la maquinaria utilizada desde su primera tirada en 1867 y recorrer el mundo de la prensa escrita.

Además, continúan los recorridos para público en general los sábados y feriados 10.30 y 12 sin necesidad de sacar turno previo.

La historia de La Capital

"Estamos gratamente sorprendidos por el interés que el museo genera en los docentes. No habíamos abierto la agenda y ya estuvimos atendiendo llamados desde comienzos de febrero para reservar turnos y traer a sus alumnos", dijo Hernán Rossi, coordinador general del museo.

En las visitas los alumnos y alumnas entran en contacto con la prensa con la que se imprimió el primer ejemplar del diario, para que pueden imaginar el funcionamiento de las máquinas más antiguas con las que se daba a luz las primeras tiradas artesanales y escuchar el traqueteo de la antigua rotativa Goss Urbanite, que la familia Lagos trajo de Chicago en 1935.

La propuesta del espacio de Sarmiento 763 es accesible a los visitantes de todas las edades. El relato que acompaña su recorrido guiado atraviesa la currícula de la educación primaria y secundaria, y aporta a las áreas de ciencias sociales, tecnología, lengua, literatura y arte.

"El equipo del museo renueva cada año las expectativas y el desafío por seguir captando la atención de los chicos frente al mundo de las pantallas. Pero la rotativa sin duda los sorprende, y la exclamación que escuchamos al abrirse las puertas del viejo taller donde se imprimió del diario de 1937 hasta 1998, nos dan cuenta de eso", apuntó Rossi.

linotipomuseo07amayab.jpg
Máquina de linotipos que se encuentra en exhibición en el Museo del Diario La Capital, único en Sudamérica.

Máquina de linotipos que se encuentra en exhibición en el Museo del Diario La Capital, único en Sudamérica.

Redacción interactiva

A partir del 2º ciclo de la educación primaria se invita a los estudiantes a participar de la última posta llamada “redacción interactiva”, un software que permite a chicos y chicas simular el rol de periodistas, y los invita a trabajar en la construcción de una noticia.

El museo también cuenta con una ludoteca, un espacio de juego y aprendizaje creado para el nivel inicial y primer ciclo de primaria, que ofrece una batería de propuestas para que chicos y chicas integren de forma lúdica y de acuerdo a su desarrollo cognitivo, los contenidos aportados en el recorrido.

"Esperamos a todos los chicos y chicas de todos los niveles del sistema educativo. Las guías que median los recorridos adaptan el contenido a las necesidades de cada uno de los grupos, por eso recibimos desde alumnos de jardín de infantes hasta de las universidades", explicó Rossi.

Las visitas guiadas a instituciones educativas se realizan de martes a viernes por la mañana en los turnos de 9.30 y 11, y por la tarde a las 13.30 o 15 con turno previo.

El público general también puede acercarse los días sábados y feriados, en los horarios de las 10.30 y 12 sin turno previo. Para realizar una reserva llamar al teléfono 0341-4228805. Para más información comunicarse a través de Facebook o Instagram @museodiariolacapital, o enviar un mail a [email protected]

