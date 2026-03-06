Celulares en las aula: presentan un proyecto en el Congreso para regular su uso en escuelas

La iniciativa es del diputado nacional por Entre Ríos Guillermo Michel. Buscaría regular, a nivel nacional, el uso de smartphones en instituciones educativas

En el último tiempo , el debate por los celulares en las aulas ganó espacio en la agenda pública. En Santa Fe , hace un tiempo el ministerio de Educación está avanzando en su "regulación, limitación y prohibición" en las instituciones educativas. Ahora, un proyecto de ley en ese mismo orden llegó al Congreso, lo que podría abrir la puerta a una regulación del tipo nacional.

En particular, la iniciativa legislativa fue presentada por Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos, del bloque de Unión por la Patria. El proyecto busca regular el uso de dispositivos móviles tanto en establecimientos de gestión privada como aquellos que gestió estatal, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Según afirma el proyecto de Michel, el fin es “garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes, y promover la convivencia escolar”.

La fundamentación para regular los celulares en las aulas

“Presentamos un proyecto de ley para establecer un marco de regulación del uso de celulares en establecimientos educativos con el fin de garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes y promover la convivencia escolar”, comenzó Michel en un posteo en X junto al proyecto de ley.

“El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar, afecta negativamente los procesos de enseñanza y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional”, agregó el diputado nacional.

“Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes”, siguió el impulsor de la normativa.

“Este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones”, finalizó Michel.

La provincia de Santa Fe avanza hacia la "regulación, limitación y prohibición" del uso de los celulares en las escuelas provinciales "de manera efectiva" por los efectos negativos que tienen estos dispositivos en el proceso del aprendizaje y en la salud mental en general. La información fue confirmada a La Capital por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity. Las medidas no serán las mismas para la primaria que para la secundaria. Y serán acompañadas de un plan de educación digital integral, señaló el funcionario.

El objetivo es que los protocolos que se están diseñando estén listos este año o al menos "lo más ajustados" posible. Goity dijo que el tema es muy importante para la provincia pero a la vez admitió que su implementación es compleja, y no se pueden "tomar decisiones a la ligera".

El ciclo lectivo 2026 se inicia en cuanto a la regulación del uso de celulares, tal como terminó el 2025: con recomendaciones sobre la necesidad de limitar su acceso en el aula. Al no haber aún una norma definitiva cada escuela lo hará de acuerdo a su mirada y posibilidades. En este punto, el ministro mencionó que actualmente los establecimientos se manejan con criterios diversos.

"Se está trabajando en protocolos que ayuden a que se hagan efectiva la regulación, con lineamientos comunes, y que podamos desde el ministerio acompañarlos en ese proceso; sabemos que la implementación no es sencilla y no queremos que cada uno resuelva como pueda", dijo el funcionario.