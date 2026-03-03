Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Unas 5.500 personas participaron del proceso público para ingresar a las tecnicaturas de enfermería dependientes de los ministerios de Salud y de Educación

El gobierno de la provincia realizó este martes el sorteo de vacantes para los ingresantes a las escuelas de Enfermería correspondientes al ciclo lectivo 2026. El acto tuvo lugar en la sala de la Lotería de la Provincia y contó con una transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la provicia.

Las preinscripciones para las carreras de enfermería alcanzaron un total de 5.448 aspirantes en todo el territorio provincial, por una de las 1.870 vacantes disponibles. Este procedimiento de selección por sorteo se aplica tras una etapa de depuración de datos de los interesados y contempla, además, la designación de reemplazantes para cubrir eventuales bajas de aquellos que decidan no concretar su ingreso tras la adjudicación inicial.

La secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, destacó el valor de esta instancia y el rol estratégico de la profesión: “Desde el Gobierno de la Provincia, y en particular desde el Ministerio de Salud, tenemos un compromiso con la formación y la necesidad de contar con profesionales en enfermería. Para eso existe una tecnicatura, una en el ámbito de Salud y otras en el de Educación”.

Asimismo, la funcionaria subrayó que el sistema de Salud santafesino está pensado en red, con una fuerte impronta en el primer nivel de atención. “Enfermería es una de las profesiones más necesitadas y buscadas en todo el mundo por los cambios demográficos. Por eso, tras esta formación, algunos de estos enfermeros y enfermeras ingresarán en el ámbito público, otros en el privado, con la posibilidad de continuar especializaciones en áreas como salud mental, neonatología o terapia intensiva, por ejemplo”, explicó Uboldi.

Cursos de nivelación

Respecto a las instancias pedagógicas, la secretaria anunció una actualización en el proceso de admisión: “Para este año particularmente, la novedad es que luego del sorteo y de la verificación de los datos, se va a brindar un propedéutico, un curso de nivelación, que nos va a permitir conocer de dónde viene cada uno de estos aspirantes y si realmente conoce a qué aspira estudiar”.

28908049-17ea-4eba-9d97-392f6a18da37 Escuelas de enfermería. Andrea Uboldi y María Soledad Insaurralde brindaron detalles del sistema.

Por su parte, la jefa provincial de Enfermería, María Soledad Insaurralde, coincidió en destacar las características de este proceso para realizar la formación: “Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación realizamos este sorteo anual que da transparencia al proceso y permite ordenar los ingresos teniendo en cuenta la demanda en las diferentes carreras. Buscamos profesionales con un perfil orientado a la seguridad del paciente y la vocación hacia el cuidado”.

Cronograma y pasos a seguir

Tras la finalización del sorteo, el cronograma establecido para el ingreso 2026 continuará con la publicación de los listados de beneficiados el próximo 5 de marzo, tanto en la web oficial del Gobierno como en cada escuela.

Posteriormente, se llevará a cabo el curso propedéutico obligatorio, que tendrá lugar entre el 9 y el 20 de marzo. Finalmente, la instancia de valoración de los aprendizajes se realizará el 25 de marzo.