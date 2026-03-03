La Capital | La Ciudad | enfermería

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Unas 5.500 personas participaron del proceso público para ingresar a las tecnicaturas de enfermería dependientes de los ministerios de Salud y de Educación

3 de marzo 2026 · 17:46hs
Las preinscripciones para las carreras de enfermería alcanzaron un total de 5.448 aspirantes.

Las preinscripciones para las carreras de enfermería alcanzaron un total de 5.448 aspirantes.
Escuelas de enfermería. Andrea Uboldi y María Soledad Insaurralde brindaron detalles del sistema.  

Escuelas de enfermería. Andrea Uboldi y María Soledad Insaurralde brindaron detalles del sistema.

 

El gobierno de la provincia realizó este martes el sorteo de vacantes para los ingresantes a las escuelas de Enfermería correspondientes al ciclo lectivo 2026. El acto tuvo lugar en la sala de la Lotería de la Provincia y contó con una transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la provicia.

Las preinscripciones para las carreras de enfermería alcanzaron un total de 5.448 aspirantes en todo el territorio provincial, por una de las 1.870 vacantes disponibles. Este procedimiento de selección por sorteo se aplica tras una etapa de depuración de datos de los interesados y contempla, además, la designación de reemplazantes para cubrir eventuales bajas de aquellos que decidan no concretar su ingreso tras la adjudicación inicial.

La secretaria de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, destacó el valor de esta instancia y el rol estratégico de la profesión: “Desde el Gobierno de la Provincia, y en particular desde el Ministerio de Salud, tenemos un compromiso con la formación y la necesidad de contar con profesionales en enfermería. Para eso existe una tecnicatura, una en el ámbito de Salud y otras en el de Educación”.

>>Leer más: Rosario, un hito para la Enfermería de la Provincia de Santa Fe

Asimismo, la funcionaria subrayó que el sistema de Salud santafesino está pensado en red, con una fuerte impronta en el primer nivel de atención. “Enfermería es una de las profesiones más necesitadas y buscadas en todo el mundo por los cambios demográficos. Por eso, tras esta formación, algunos de estos enfermeros y enfermeras ingresarán en el ámbito público, otros en el privado, con la posibilidad de continuar especializaciones en áreas como salud mental, neonatología o terapia intensiva, por ejemplo”, explicó Uboldi.

Cursos de nivelación

Respecto a las instancias pedagógicas, la secretaria anunció una actualización en el proceso de admisión: “Para este año particularmente, la novedad es que luego del sorteo y de la verificación de los datos, se va a brindar un propedéutico, un curso de nivelación, que nos va a permitir conocer de dónde viene cada uno de estos aspirantes y si realmente conoce a qué aspira estudiar”.

28908049-17ea-4eba-9d97-392f6a18da37
Escuelas de enfermería. Andrea Uboldi y María Soledad Insaurralde brindaron detalles del sistema.

Escuelas de enfermería. Andrea Uboldi y María Soledad Insaurralde brindaron detalles del sistema.

Por su parte, la jefa provincial de Enfermería, María Soledad Insaurralde, coincidió en destacar las características de este proceso para realizar la formación: “Tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación realizamos este sorteo anual que da transparencia al proceso y permite ordenar los ingresos teniendo en cuenta la demanda en las diferentes carreras. Buscamos profesionales con un perfil orientado a la seguridad del paciente y la vocación hacia el cuidado”.

Cronograma y pasos a seguir

Tras la finalización del sorteo, el cronograma establecido para el ingreso 2026 continuará con la publicación de los listados de beneficiados el próximo 5 de marzo, tanto en la web oficial del Gobierno como en cada escuela.

Posteriormente, se llevará a cabo el curso propedéutico obligatorio, que tendrá lugar entre el 9 y el 20 de marzo. Finalmente, la instancia de valoración de los aprendizajes se realizará el 25 de marzo.

Noticias relacionadas
Los operarios de la EPE trabajan para reestablecer el servicio en cuatro zonas de Rosario

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

El Parque de España es uno de los lugares más elegidos por los rosarinos

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

El árbol, tipo plátano, destruyó la casa de un hombre de 69 años en la zona sur de Rosario

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Ingreso de la escuela Las Heras, en la zona sur de Rosario

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente. Los precios siguen ajustando por encima de la inflación

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump
Política

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche
La Ciudad

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Ovación
Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: Fue uno de los años más difíciles de mi vida

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Policiales
La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas
Policiales

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?