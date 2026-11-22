El río alcanzó este domingo los 4,91 metros y registra su mayor altura para noviembre desde 1998. El Instituto Nacional del Agua prevé que podría llegar a los 5 metros este martes. La creciente arrastra camalotes y obliga a extremar las precauciones en la navegación.

El río Paraná continúa creciendo frente a Rosario y está cada vez más cerca de alcanzar el nivel de alerta . Este domingo la altura llegó a 4,91 metros , por lo que apenas 9 centímetros separan al río de la cota de alerta, establecida en los 5 metros. La creciente, que se viene intensificando durante las últimas semanas, también dejó una marca significativa: el Paraná alcanzó su nivel más alto para un mes de noviembre desde 1998 .

La situación mantiene bajo seguimiento a los organismos provinciales y municipales, especialmente por las consecuencias que puede provocar el avance del agua sobre los sectores bajos de la costa y las actividades que se desarrollan en el río.

De acuerdo con las últimas proyecciones disponibles del Instituto Nacional del Agua (INA) , el Paraná continuará en una fase de ascenso gradual y podría alcanzar los 5 metros hacia este martes 24 de noviembre . De cumplirse ese pronóstico, Rosario llegaría a la cota de alerta, aunque el organismo aclaró que la evolución dependerá del comportamiento de la cuenca y de las condiciones meteorológicas.

Por el momento, el nivel del río también se encuentra a 39 centímetros de la cota de evacuación , fijada en los 5,30 metros . Se trata de dos referencias utilizadas para evaluar la evolución de la creciente y sus posibles consecuencias sobre las zonas más expuestas.

La creciente del Paraná trajo una invasión de camalotes a Rosario

Una de las consecuencias más visibles de la creciente es la gran cantidad de camalotes que comenzaron a cubrir distintos sectores del Paraná frente a Rosario. Las extensiones de vegetación flotante avanzan impulsadas por la corriente y se acumulan principalmente en la zona costera.

Los camalotales suelen quedar retenidos cerca de los muelles y en diferentes puntos de la ribera. También pueden concentrarse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo, donde el movimiento del agua favorece su acumulación.

Aunque habitualmente se los identifica como camalotes, estos conjuntos flotantes están integrados por distintas especies de vegetación acuática, sedimentos y otros materiales que el río transporta desde diferentes sectores de la Cuenca del Plata.

Virginia Benedetto / La Capital

Entre las plantas que forman parte de esas masas vegetales se encuentra la Pontederia crassipes, una especie flotante característica de los ambientes acuáticos de la región.

El fenómeno se intensifica durante las crecientes. Cuando aumenta el volumen de agua, la corriente desprende plantas y otros materiales que pueden recorrer grandes distancias antes de llegar a las costas santafesinas.

La acumulación de vegetación no solamente modifica el paisaje del río. También puede generar inconvenientes para la navegación y las instalaciones que dependen de la captación de agua.

Los camalotes también ayudan a recuperar los humedales del Paraná

Pese a las dificultades que pueden ocasionar, los camalotales cumplen una función importante dentro del ecosistema del Paraná. Su desplazamiento permite transportar materia orgánica, sedimentos, semillas y nutrientes entre distintos sectores del río y sus humedales.

"Hay una circulación de nutrientes, sedimentos y semillas que entrega ese camalotal cuando viene arrastrado desde aguas arriba", señalan los expertos.

Este proceso adquiere especial relevancia después de los prolongados períodos de sequía y los incendios que afectaron a las islas. El regreso del agua permite recuperar lagunas y bañados que habían perdido buena parte de su superficie durante las bajantes.

Virginia Benedetto / La Capital

"No tenemos que olvidarnos que el agua es la que dicta la dinámica del humedal como sistema. Es el fuego el que no debería estar presente ahí en el humedal y el agua y esta vegetación viene un poco a devolverle la vida al río", agregan.

La vegetación flotante también puede funcionar como refugio para diferentes especies de animales silvestres. Por esa razón, cuando los camalotales son arrastrados por la corriente, algunos reptiles y otros animales pueden terminar lejos de los ambientes donde habitualmente viven.

Ante la aparición de fauna silvestre sobre la costa rosarina, la recomendación es mantener distancia y evitar cualquier intento de manipular a los animales.

La creciente del Paraná complica la captación de agua potable en Rosario

El aumento del caudal también tiene consecuencias para el abastecimiento de agua potable de Rosario. Una de las instalaciones afectadas es la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en barrio Arroyito, que procesa diariamente unos 650 millones de litros de agua provenientes del Paraná para su distribución en el departamento Rosario.

La planta depende de la captación de agua cruda del río, un procedimiento que puede verse condicionado tanto por las bajantes como por las crecientes.

Desde Assa explicaron que el incremento del nivel del Paraná genera dos dificultades principales. Por un lado, la acumulación de camalotes, ramas y otros restos vegetales sobre las estructuras que permiten el ingreso del agua. Por otro, la necesidad de retirar progresivamente de servicio algunas bombas de toma superficial instaladas sobre pontones, a medida que crece la altura del río.

Estas condiciones obligan a realizar tareas de mantenimiento para evitar que la vegetación y los materiales arrastrados por la corriente obstruyan los sectores de captación.

De hecho, desde que comenzó el proceso de creciente, en abril pasado, Assa debió interrumpir reiteradamente las operaciones de captación para retirar los camalotes y otros elementos acumulados en los ingresos de agua a la planta.

Los trabajos permiten despejar las instalaciones y facilitar su funcionamiento frente al incremento del material flotante que llega con la corriente.

Prefectura advierte sobre los riesgos de navegar en el Paraná durante la creciente

La mayor velocidad de la corriente y la presencia de troncos, ramas y grandes extensiones de camalotes representan un riesgo adicional para quienes navegan por el Paraná.

Ante este escenario, Prefectura Naval Argentina difundió una serie de recomendaciones destinadas a navegantes y deportistas náuticos, con especial atención a las condiciones que presenta el río durante la creciente.

Una de las principales advertencias es evitar la navegación nocturna. La falta de visibilidad dificulta identificar los objetos que flotan sobre la superficie y aumenta el riesgo de sufrir accidentes.

El avance del agua también puede modificar los canales habituales de navegación y dejar sumergidos elementos que normalmente permanecen a la vista, como bancos de arena, piedras, espigones y sectores de los muelles.

Para las embarcaciones a motor y a vela, Prefectura recomienda reducir la velocidad al mínimo compatible con una navegación segura y extremar las precauciones al aproximarse a muelles, amarraderos y fondeaderos.

En esos sectores, el oleaje provocado por el paso de otras embarcaciones puede afectar a las unidades que permanecen amarradas.

Antes de zarpar, los navegantes deben verificar que cuentan con todos los elementos de seguridad reglamentarios y respetar la cantidad máxima de pasajeros autorizada.

También deben disponer de chalecos salvavidas para cada persona a bordo. En el caso de los menores de edad, es obligatorio que lleven los chalecos colocados durante toda la navegación.