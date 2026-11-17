"Los modelos de previsión indican que hacia el fin de esta semana o principios de la siguiente podríamos estar acercándonos al nivel de evacuación ", advirtió Graciela Klekailo, directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional del Rosario (UNR), acerca del comportamiento del río Paraná que se encuentra en franca creciente.

La investigadora estimó que los primeros lugares donde se habría que realizar evacuaciones serían la zona de Remanso Valerio (en Granadero Baigorria) y al sur de Rosario, en los sectores aledaños a la desembocadura del arroyo Saladillo, sin descuidar también la cuenca del Ludueña.

En declaraciones a LT8, la docente universitaria contó que desde ese ámbito se venía monitoreando el comportamiento del río a partir de lo que había pasado en Misiones y Corrientes días atrás. " Las previsiones del Instituto Nacional del Agua hablaban de que el río iba a crecer, y ahora este problema está ingresando en territorio santafesino ", señaló.

Em ese sentido, recordó que "en Santa Fe el río está en 5,82 metros, y el nivel de evacuación es de 5,70. Ayer ya hubo evacuaciones de familias. En Diamante, el río está en 5,84 metros y es 5.50 el nivel de evacuación. En nuestra región nos preocupa porque está en 4,90 metros y el nivel de alerta es a los 5 metros y el de evacuación es a los 5,30".

>> Leer más: La crecida acecha a Rosario: el gobierno de Santa Fe sigue al Paraná y activa la prevención

"Justamente, los pronósticos indicaban para nuestra zona que hoy ya íbamos a estar en niveles de evacuación. Ahora se retrasó un poquito, pero no creo que escapemos a evacuaciones, especialmente en zonas como Remanso Valerio que probablemente sufra afectaciones. También en la zona sur de Rosario, sobre todo la cercana a la desembocadura del arroyo Saladillo y además poner en alerta a toda la cuenca del Ludueña, porque al crecer el río sobre el nivel de evacuación actúa como una especie de tapón a la salida de agua del Ludueña y el Saladillo, que podrían derivar en evacuaciones", destacó Klekailo.

Un río Paraná con escenarios oscilantes

La directora del Observatorio Ambiental de la UNR agregó además: "Si uno observa todas las alturas hidrométricas de toda la cuenca del Paraná, en Hernandarias, que es el punto anterior a Paraná, el río ya está estacionario. Es decir a la altura Hernandarias, el río ya viene bajando. Tenemos previsiones de que una vez alcanzado el máximo, el río empiece a ceder. Sin embargo, no hay que relajarse porque, según las previsiones por El Niño, esas alturas puedan crecer hacia abril y tendremos varios escenarios más como éste".

"Eso dependerá de cómo se den las precipitaciones en toda la cuenca del Paraná. Será un escenario bastante oscilante. En este sector del país, no hemos tenido precipitaciones tan abundantes como para hablar de evacuaciones. Sin embargo, esta crecida del río tiene que ver con las lluvias en Brasil y en el norte de nuestro país. En función de esos fenómenos, volveremos a tener estos escenarios cambiantes hasta abril del año próximo", subrayó.