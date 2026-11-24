El fallido plan de capital privado del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, pretendía vender participaciones en los próximos 24 Mundiales, durante 96 años, según revelaron documentos filtrados del organismo rector del fútbol.

Documentos intercambiados entre la Fifa y la firma Thrive Capital del inversionista Joshua Kushner también muestran que la subsidiaria Fifa Forward Enterprises (FFE), con 20.000 millones de dólares, podría haber pagado decenas de millones de dólares en bonificaciones de gestión a sus ejecutivos.

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Los documentos filtrados, que publicó el diario New York Post, muestran cómo el acuerdo de FFE avanzaba hacia su finalización en Nueva York el fin de semana de la final del Mundial del 19 de julio.

El proyecto, negociado en absoluto hermetismo, se reveló nueve días después de la final por el diario británico The Times y la reacción global, incluida la de altos ejecutivos de la Fifa, llevó a Infantino a retirar la propuesta inmediatamente.

Los documentos filtrados, incluida una evaluación interna de riesgos de la Fifa, muestran que sus propios responsables financieros “no estaban directamente al tanto de la estructuración de esta transacción”.

Subsidiaria

“Este acuerdo prevé que la Fifa cree una subsidiaria con fines de lucro a la que se transferirían todos los derechos comerciales de los eventos de la Fifa para su explotación comercial durante los próximos 96 años”, señala la evaluación de riesgos.

Infantino enfrenta ahora su primer desafío en una elección presidencial desde que fue elegido en 2016, con dos rivales en campaña de cara a una votación el 18 de marzo en Marruecos: el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima.

El plan de capital privado de FFE reavivó preocupaciones en Europa y Japón sobre el estilo de liderazgo de Infantino y sus vínculos políticos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la creación de un premio de paz de la Fifa y por levantar la expulsión en el Mundial al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Los documentos filtrados muestran que la Fifa mantuvo conversaciones con la firma de inversión Affinity Partners, de Jared Kushner —yerno de Trump—, antes de decantarse por Thrive Capital, la firma de su hermano menor Joshua, como inversionista ancla.

Affinity Partners fue mencionada en un documento que explicaba por qué la Fifa no abrió un proceso de licitación “debido a la naturaleza específica y única de la inversión propuesta, y a las conversaciones bilaterales y unilaterales mantenidas con interés de varias fuentes potenciales de inversión”.

Thrive elaboró un documento titulado “Backstop Letter and Transaction Terms” con fecha del 17 de julio sobre el plan con la Fifa, denominado “Project Box”.

El documento detallaba un “Management Incentive Plan” con bonificaciones que serían determinadas por el consejo de FFE, liderado por Infantino, el presidente en funciones.

“Esto es habitual en estructuras propuestas de esta naturaleza”, indicó la Fifa en un comunicado sobre el proyecto, del que había dicho repetidamente que era una propuesta que debía ser aprobada por sus 211 federaciones miembro. En la práctica, ellas son las propietarias de la Fifa, una entidad sin fines de lucro con sede en Suiza.

“El liderazgo de la Fifa solo habría tenido funciones principales en el consejo, lo que no habría conllevado ninguna remuneración adicional”, afirmó el organismo rector del fútbol mundial.