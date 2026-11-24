La comercialización del cereal mantiene un ritmo adelantado respecto del promedio histórico, aunque la caída de los precios internacionales desaceleró las ventas de los productores. En paralelo, la siembra de maíz temprano alcanza el 39,8% del área prevista

El mercado de granos continúa atravesando una tendencia bajista, impulsada principalmente por la presión de cosecha en Estados Unidos y por las ventas de los fondos especulativos. Sin embargo, Argentina muestra un desempeño destacado en el comercio internacional de maíz : las exportaciones acumuladas hasta octubre crecieron un 41% interanual y superaron el desempeño de Brasil, que registró una caída del 24%.

“Argentina está ganando protagonismo en el mercado internacional de maíz. El crecimiento de las exportaciones responde a una mayor producción local, mientras que Brasil enfrenta un consumo interno creciente y una competencia por la capacidad de embarque con la soja”, explica Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En el mercado local, la siembra de maíz temprano alcanza el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, con un avance de 5 puntos porcentuales en la última semana y de 6 puntos frente al mismo momento del año pasado. En las zonas núcleo, los lotes tempranos están completando la implantación. No obstante, las bajas temperaturas provocaron emergencias desparejas y amarillamiento de hojas en algunos cultivos.

A esto se suma un escenario climático que presenta alertas por lluvias en la región pampeana y el Litoral, con frentes inestables previstos hasta el 5 de noviembre. Las precipitaciones permitirían recargar la humedad de los perfiles, aunque podrían generar demoras en las tareas de campo.

En cuanto a la comercialización, el maíz mantiene un ritmo adelantado respecto de los promedios históricos: al 14 de octubre, la originación alcanzaba el 75% de la producción y los negocios con precio, el 65%. Ambos indicadores se ubican por encima de sus referencias históricas. Sin embargo, la caída de los valores internacionales comenzó a moderar las ventas de los productores.

En soja, el panorama comercial es diferente. La baja de precios redujo las ventas semanales con precio a 211.000 toneladas, frente a un promedio histórico superior a las 350.000 toneladas para esta época del año. El acumulado de negocios a precio representa el 50% de la producción, tres puntos por debajo del promedio histórico, mientras que la originación llega al 62%, también con un atraso similar.

La campaña de trigo

El trigo llega a la nueva campaña con un volumen importante de mercadería pendiente de comercialización. A unos 15 días del ingreso de la cosecha nueva, todavía quedan entre 4 y 5 millones de toneladas del ciclo anterior sin vender, frente a un remanente prácticamente nulo en la campaña previa.

“Este volumen de trigo pendiente de comercialización representa un factor de presión para el mercado local. Sin embargo, la mayor necesidad de importación de Brasil y las posibles demoras en la cosecha argentina por las condiciones climáticas pueden contribuir a moderar el impacto de la oferta”, señaló Romano.

Las estimaciones privadas de producción para la nueva cosecha argentina se ubican en un rango de entre 22 y 23,8 millones de toneladas. La condición de los cultivos buena o excelente descendió al 61,7%, frente al 88% registrado a igual fecha del año pasado, luego de heladas que provocaron mermas de entre el 10% y el 15% en lotes tempranos. De todos modos, por el momento no se proyecta una caída de la producción nacional.

El mercado internacional

En Estados Unidos, el avance de la cosecha continúa presionando sobre los precios. En soja, la recolección alcanzó el 64% del área, mientras que en maíz llegó al 44%, con un ritmo inferior al promedio histórico de los últimos cinco años.

En este contexto, los fondos especulativos redujeron sus posiciones compradas: en maíz recortaron un 55,3% de su posición neta semanal, hasta 6,5 millones de toneladas. En soja, vendieron 4,26 millones de toneladas y disminuyeron su posición comprada neta a 20,04 millones.

No obstante, algunos indicadores muestran señales de sostén para los precios. Las exportaciones semanales de soja estadounidense superaron los 2,8 millones de toneladas, mientras que las compras internacionales de maíz se mantienen activas. Europa incrementó un 40% sus compras habituales de este cereal, en un contexto de sequía y menor oferta ucraniana. Francia, por su parte, proyecta una cosecha de apenas 7 millones de toneladas, la mitad del volumen del año pasado y el nivel más bajo desde 1976.

“En maíz, los precios llegaron a niveles similares a los del ciclo anterior, pero los stocks estadounidenses siguen por debajo de los del año pasado. Además, la demanda internacional continúa activa, como muestran las licitaciones y el mayor nivel de exportaciones. Estos factores sugieren que la baja podría haber sido excesiva”, analiza Romano.

En soja, las compras de China sobre Estados Unidos volvieron a activarse con fuerza. El país asiático importó 11,9 millones de toneladas en septiembre, un 8% menos que en igual mes del año anterior. A su vez, la caída interanual del 2,6% en el stock porcino chino anticipa menores necesidades futuras de molienda.

En Brasil, las lluvias mejoraron las condiciones para la implantación de soja. La siembra alcanzó el 30% del área proyectada, cuatro puntos por encima del promedio histórico, mientras que en Mato Grosso llegó al 76%, el ritmo más rápido de los últimos cinco años.

Por último, el mercado de trigo continúa condicionado por la situación geopolítica del mar Negro. La posibilidad de retomar las conversaciones entre Rusia y Ucrania generó expectativas sobre una eventual normalización de los embarques y presionó los precios a la baja. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la recuperación del flujo comercial por esa vía. Mientras tanto, los países importadores aprovechan los menores valores para adelantar compras: Egipto adquirió cinco buques de trigo y Jordania licitó la compra de 120.000 toneladas.

En este escenario, la demanda brasileña de trigo adquiere especial relevancia para Argentina, resaltó Romano. Las lluvias en el sur de Brasil están demorando la cosecha y afectando la calidad del cereal, mientras que las estimaciones de importación del país vecino se ubican entre 7,5 y más de 9 millones de toneladas. Argentina continúa siendo su proveedor natural.