Daiana muestra a diario recetas low cost y suma más de 200 mil seguidores. Un casino online le ofreció 1,4 millones de pesos por semana y ella lo rechazó: "No va conmigo", aseguró a La Capital.

A Daiana Bernengo no le sobra nada . Desde mayo comenzó a emprender vendiendo pollos y se animó más a las redes sociales. Aunque siempre le gustaron, en esta oportunidad le dedicó tiempo y desde Rosario sumó más de 200 mil seguidores en pocos meses . Ese "boom" llamó la atención de los casinos online que intentaron promocionarse a través de su cuenta una y otra vez. La última oferta fue millonaria, pero Daiana lo rechazó de cuajo: "Puedo destruir una familia, endeudar a un joven. No puedo arruinar mi humildad o sacrificar todo por eso".

La cuenta a Daiana le cerraba desde lo económico: por cada historia publicada eran 200 mil pesos ; una por día, elevaría la suma a 1,4 millones de pesos en una semana ; en 30 días son 6 millones de pesos ; en unos meses podría comprarse el tan ansiado terreno para comenzar a construir su casa para albergar a la familia que construye junto a su pareja Sergio en la zona noroeste de Rosario.

" Es un montón de plata, es supertentador . Lo compartí con mis seguidores y llegó en manos de quién tenía que llegar", dijo Bernengo a La Capital. La influencer de 31 años hizo referencia al diputado nacional de Provincias Unidas, Pablo Juliano, oriundo de La Plata, que compartió su historia en redes . En poco tiempo le llovieron donaciones, hasta del propio legislador, y el video se hizo viral. "Tenía un montón de mensajes que me decían que venían de Twitter (sic), entré a ver y entendí todo", contó Daiana.

La influencer rosarina además de vender pollos frescos, muestra recetas low cost, promociona un recetario y distintas actividades de su vida cotidiana. El objetivo es progresar junto a su pareja, que viven en una casa "de prestados" junto las cuatro hijas y madre de Daiana. "La mayoría de los influencers prosperan tan rápido y con la mitad de los seguidores que tengo yo se compran autos, casas o se van de viaje. Si a mí me ofrecen 200 lucas, ni me quiero imaginar a los que tienen 500 o 600 mil seguidores. Obvio que es supertentador, pero no va conmigo".

LE OFRECIERON $1.400.000 POR SEMANA Y DIJO QUE NO Miren esta historia que me llegó por Instagram. Es la de Daiana, de Rosario. Es mamá de cuatro nenas y graba recetas rendidoras para que la gente pueda vender comida desde su casa. Contó que casi todos los días le ofrecen plata… pic.twitter.com/uwDbJsJ22D

"A Daiana la sigue mucha gente humilde y emprendedora, que está recontra ajustada y piensa todos los días cómo hacer un mango más para pagar la luz o la leche de los chicos, y por eso le sirven sus recetas.", escribió Juliano en su cuenta de X que lo acompañó con una serie de historias de Daiana contando la situación.

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Juliano mostró la historia de Daiana en una semana clave en el Congreso de la Nación donde la Cámara de Senadores debate la Ley de Ludopatía, que prohíbe promociones a casinos online. "¿Qué excusa pueden tener los senadores para no aprobarla como está?", señaló el legislador de Provincias Unidas.

El rechazo a los casinos online

No es la primera vez que Daiana recibe propuestas para promocionar casino online, pero esta vez decidió contarlo. El dinero que ofrecen estas casas de apuestas virtuales es tentador para cualquiera. Y más para Bernengo que vive junto a Sergio, sus cuatro hijas y su madre, que sufrió un ACV y necesita asistencia constante. "Somos 7 viviendo de prestado en la casa de unos amigos que tienen un corazón enorme, hasta que podamos concretar el sueño de tener un terreno y construir algo para vivir", contó a este medio.

Los 200 mil pesos por historia serían una gran ayuda para Daiana y su familia, pero la mujer tiene valores muy en claro: "No puedo arruinar mi perfila, mi humildad, sacrificar todo lo que hice por 1,4 millones de pesos a la semana y comprarme un terreno en 3 meses. No va conmigo, puedo destruir a una familia o endeudar a un joven".

"Me llegaron muchos testimonios de chicos o de familias arruinadas por los casinos. Me cuentan cosas horribles", agregó Daiana.

A raíz de la viralización y por mensajes de sus seguidores, Daiana lanzo una colecta en la que invita a sus seguidores a aportar 100 pesos para llegar al sueño del terreno. "Prefiero hacer una campaña a que publicitar casinos, también pueden comprar mi recetario online", sostuvo la mujer.

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La influencer de recetas low cost

En 2024, Bernengo se hizo cargo de las cuatro hijas que tuvo con otra pareja cuando decidió "empezar de cero" luego de perder el comercio que habían levantado entre ambos. Allí consiguió trabajo en un minimercado, pero en mayo de este año se quedó sin trabajo. El minimercado donde trabajaba no pudo sostener su puesto de trabajo ante la falta de ventas. Con los pocos pesos que le quedaban se compró un cajón de pollos y comenzó a promocionarlo en las redes sociales. Al mismo tiempo, cómoda con la exposición, mostraba su día a día y los platos que le preparaba a sus cuatro hijas: Sofía de 11 años, Francesca de 7, Florencia de 6 y Olivia de 3.

Así se ganó un respetable público y sumó seguidores poco a poco. Fue tal el crecimiento paulatino que no logra identificar como llegó a los más de 205 mil seguidores que tenía esta cuenta @una_mujervaliente al momento del cierre de esta nota. "Compré un cajón de pollo y empecé a mostrarme. Lo que más se hace viral son las recetas. Dos veces al mes tengo videos con un montón de vistas y subo seguidores. Todo orgánico, eh", cierra en su presentación mostrando que sus inicios fueron bien de abajo.

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Daiana piensa que su contenido, natural, genuino y humilde, fue lo que traspasó la pantalla y atrae a la gente, suma "me gusta" y viraliza sus videos. "La gente me llevó hasta acá", dijo.

En pocos meses aprendió a editar, publicar y conocer el "secreto de las redes", se llenó de seguidores mostrando como hacer nuggets de pollo o a destrozar al ave. También supremas y reveló un secreto: "Todo está en el pan rallado. Tiene que ser bueno, sin biscochos o medialunas".

Todo lo que la mujer recauda va directo al sueño de casa propia. El próximo paso de Bernengo es "no perder la cabeza y seguir creando contenido natural".