Empezó el show: Amalia Granata, "la casta inmunda" y el dedo acusador

Amalia Granata comenzó con un rol confrontativo . "Queremos solidarizarnos pero no tiene que ver con la legalidad, y vamos a presentar la impugnación del diploma de Oliveras", sostuvo con un tono chocante, mientras se anoticiaba del problema de salud que sufrió este lunes Alejandra “Locomotora” Oliveras . Luego fue con los tapones de punta contra Unidos y contra el presidente electo de la Convención, Felipe Michlig .

Sin embargo, Granata no se detuvo en la salud de la boxeadora sino que fue de entrada contra Unidos. "Esto es una sede del comité de Unidos. Mis hijos no pudieron venir a ver la jura de su madre, pero hay todos dirigentes de Unidos. No vamos a permitir que la casta inmunda de esta provincia ponga los dedos en esta Constitución y le arruine la vida a los santafesinos y vamos a bregar por una Constitución republicana y vamos a luchar hasta último momento".