Choque en Acceso Sur: se fortalece la hipótesis sobre un auto que circulaba a contramano

Tras conocerse el choque de este viernes a la mañana entre dos autos en Acceso Sur y avenida Del Rosario trascendieron testimonios que indicaban que la mujer de 40 años que conducía uno de los vehículos involucrados, el Toyota Etios blanco, lo hacía en contramano y a muy alta velocidad . Las causas de tan temeraria acción en la autopista urbana no estaban claras. En principio se creyó que la mujer quizás no era oriunda de Rosario y se hubiera o desorientado al ingresar a Circunvalación. Pero también trascendió que podría tratarse de una persona con problemas de salud mental.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron a La Capital que las primeras actuaciones por este hecho están a cargo de la Unidad de Flagrancia. Desde Fiscalía “se solicitó la realización de pericias accidentológica para determinar la mecánica de la colisión y se tomen testimonios con personal policial para corroborar las versiones sobre lo sucedido”. NO se descarta ninguna hipótesis.

Tras el violento impacto trascendieron dos testimonios que brindaron un panorama más completo y que ubicaban a la conductora del Etios, venía circulando a contramano y a alta velocidad. Uno fue el de uno del ocupantes del VW que salió ileso.

En declaraciones periodísticas, un testigo sostuvo: "(El Etios) venía de contramano por Circunvalación. Evidentemente, la mujer no estaba en sus cabales. Una persona que no estaba apta para manejar nos podría haber matado. Después apareció un familiar de ella y dijo que estaba en tratamiento psicológico o psiquiátrico. No sé como alguien así puede estar manejando, además iba con la mascota en el auto".

"No sólo venía en contramano, sino a alta velocidad. La policía había recibido el alerta de que ya venía desde Circunvalación y Oroño y que por la velocidad que llevaba no pudieron alcanzarla a tiempo y sucedió esto. Por suerte estamos ilesos", agregó.

Otra declaración lo brindó una mujer que poco después de las 7.30 circulaba por Circunvalación en sentido de sur a norte, y al llegar al cruce con Ovidio Lagos se encontró con el Etios que venía en contramano a toda velocidad. "Lo tuvimos que esquivar porque en ningún momento atinó a tirarse a la banquina o a bajar la velocidad. Lo mismo tuvo que hacer una camioneta que venía detrás nuestros", contó la mujer.

Germán Camiletti, vicedirector del Heca, dijo que la mujer que conducía el Etios ingresó al hospital con traumatismo de cráneo y de tórax. "Va a seguir internada y será sometida a más estudios", agregó.