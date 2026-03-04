La Capital | La Ciudad | Choque

Choque y caos en la autopista Rosario-Buenos Aires: rescatan a una pareja herida

La pareja intentó doblar en U cerca del arroyo Saladillo y se produjo un corte de tránsito total que también afectó la circulación en sentido contrario

4 de marzo 2026 · 12:53hs
El choque ocurrió este miércoles

El choque ocurrió este miércoles, antes del mediodía.

Por segunda vez en cinco días se registró un choque que generó complicaciones importantes en la autopista Rosario-Buenos Aires. Luego del siniestro vial, un matrimonio sufrió lesiones este miércoles y ambas personas fueron trasladadas bajo el protocolo de emergencias.

La colisión se produjo alrededor de las 11 de la mañana, cuando un automovilista se estrelló contra otro vehículo a la altura del arroyo Saladillo. El impacto en la mano que va hacia el sur provocó un corte de tránsito y hacia el domingo persistían demoras importantes en el carril de sentido contrario.

A partir del aviso de código rojo, los encargados del operativo consiguieron rescatar a la mujer que manejaba un Chevrolet Agile. Después la llevaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) a bordo de un helicóptero sanitario.

Un giro en U y un choque frontal

El segundo automovilista involucrado en el episodio comentó que venía circulando por el carril izquierdo hacia Buenos Aires cuando el otro coche se cruzó para dar una media vuelta e ingresar nuevamente a Rosario. La maniobra no le dio tiempo de esquivarlo y terminó estrellándose contra el guardarríl después del primer golpe.

Autopista Rosario-Buenos Aires

"Se abrió y dobló como si fuera una calle común. Lo tragué de lleno", comentó a través de Telefe Rosario. Si bien el vehículo sufrió daños importantísimos, el conductor se encontraba fuera de peligro.

Dada la gravedad del episodio, la policía implementó un bloqueo de la mano descendente. En ese momento, la Municipalidad recomendó evitar la zona debido a las demoras en inmediaciones de Alvear.

Mientras los agentes de seguridad trabajaban en el sitio del choque, en el carril contrario se produjo una importante congestión vehicular. Así se formó una larga fila de automóviles y camiones cerca del acceso a Rosario.

