Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Tras la muerte de uno de los conductores, el corredor permanecía cerrado este jueves a la mañana por el siniestro vial del día anterior

5 de marzo 2026 · 12:14hs
El choque ocurrió este miércoles entre Zavalla y Pérez.

El choque ocurrió este miércoles entre Zavalla y Pérez.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) confirmó este jueves que se mantenía un corte de tránsito total en la ruta nacional 33. El día después del choque fatal cerca de Zavalla, uno de los camioneros involucrados permanecía internado en estado crítico.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 17 del día anterior, cuando un chofer de 34 años se estrelló contra otro transporte de carga y murió en medio de un incendio. Los restos de ambos vehículos permanecían sobre la calzada al mediodía siguiente, de modo que la circulación estaba cerrada en ambos sentidos.

Dada la situación, las autoridades anunciaron desvíos a través de la ruta nacional A012 para reorganizar el tránsito. Esta medida provocó demoras para viajar alrededor del tramo ubicado entre Zavalla y Pérez.

¿Cómo está el camionero internado tras el choque?

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Andrea Becherucci, confirmó que el segundo camionero involucrado en la colisión tiene "lesiones críticas" y debe ser evaluado día a día para definir cuándo podrá recibir el alta. Se trata de un transportista de casi 60 años. Su hijo lo acompaña a bordo, pero el conductor fue el que se llevó la peor parte del impacto.

El paciente fue trasladado a bordo de un helicóptero sanitario y se encontraba "muy inestable" cuando lo atendieron. El primer diagnóstico indica que tiene traumatismos en la cara, el cráneo y el tórax, así como fracturas en sus brazos y piernas.

El camionero ingresó en coma tras la asistencia inicial del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Según explicó la directora del Heca a través de LT8, su estado de salud obligó a los médicos a realizar diversas cirugías para mejorar la capacidad de ventilación.

Luego del tratamiento en el quirófano, la víctima del choque quedó alojada en la unidad de terapia intensiva con sedación y asistencia respiratoria. "Seguramente va a necesitar varias intervenciones quirúrgicas. Va a necesitar varios días o quizás semanas", estimó Becherucci.

El corredor quedó bloqueado después del choque.

El corredor quedó bloqueado después del choque.

Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

Fuerte choque en la ruta 11. El ómnibus de pasajeros que colisionó con un camión

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

