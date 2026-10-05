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WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares a partir de octubre

Distintos modelos de Android y iOS no podrán descargar ni abrir la aplicación. La lista de dispositivos afectados y algunos consejos para evitar perder datos importantes

5 de octubre 2026 · 15:29hs
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Modelos antiguos de celulares dejarán de ser compatibles con las nuevas versiones de WhatsApp

Modelos antiguos de celulares dejarán de ser compatibles con las nuevas versiones de WhatsApp

Desde hace algunas semanas, WhatsApp advirtió que distintos modelos de celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación . Esto significa que dichos dispositivos no podrán descargar, abrir ni actualizar la aplicación. Quienes se encuentren en esta situación, deben buscar alguna alternativa para respaldar la información de la cuenta hasta cambiar de dispositivo.

Esto ocurre cuando los dispositivos no cuentan con los requisitos técnicos que necesita la aplicación de Meta para operar. A medida que van quedando viejos, estos teléfonos no pueden actualizar sus sistemas operativos de la forma en la que lo solicita WhatsApp para funcionar correctamente.

Los celulares afectados corresponden tanto a Android como iOS. Por su parte, WhatsApp exige versiones actuales del sistema operativo porque sigue actualizándose y sumando nuevas funciones, para lo cual necesita sistemas actuales.

>>Leer más: Cómo recuperar archivos eliminados de WhatsApp

La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a fines de septiembre

Esta medida afecta principalmente a los celulares Android que no puedan instalar Android 6.0 o versiones posteriores, así como a los Iphones que no puedan actualizarse a iOS 15.1.

Android

Samsung

  • Samsung Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend Lite

Motorola

  • Moto G
  • Moto E de primera generación

LG

  • Optimus G
  • Optimus L5
  • Optimus L7
  • Optimus F7
  • Lucid 2
  • Nexus 4
  • G2 Mini

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia Z2
  • Xperia SP

Apple

  • iPhone 6
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • iPhone 5

Cómo es el proceso de incompatibilidad con WhatsApp

La aplicación no se cierra de inmediato en los celulares afectados. En un principio, los usuarios de estos dispositivos dejarán de recibir las nuevas versiones de WhatsApp desde Google Play Store o App Store.

Al no poder actualizar la versión de WhatsApp, estos dispositivos comenzarán a experimentar ciertas fallas a la hora de iniciar sesión o enviar y recibir mensajes, así como desperfectos en las llamadas y videollamadas.

De a poco, con el pasar de las semanas, la aplicación dejará de funcionar directamente en estos teléfonos. Pero esas primeras fallas en el sistema sirven como alerta para adelantarse al cese de funciones definitivo. Se sugiere tomar estas señales para revisar el sistema y crear copias de seguridad de los chats.

>>Leer más: WhatsApp anunció nuevas funciones para que los padres cuiden a sus hijos sin revisar sus conversaciones

Qué hacer ante el cierre de WhatsApp en el dispositivo

Los usuarios que sepan que sus dispositivos no podrán actualizar las nuevas versiones de WhatsApp pueden seguir ciertas recomendaciones. En primer lugar, es aconsejable realizar copias de seguridad de todos los chats mediante Google Drive o iCloud cuanto antes. De esta manera, quedarán guardadas las conversaciones, fotos, videos y documentos.

Lamentablemente, si el teléfono no admite la aplicación WhatsApp, la única manera de poder recuperarla es migrando a otro teléfono más moderno que sí permita actualizar las nuevas versiones de la app. Por suerte, quienes hayan guardado su información y hayan actualizado sus copias de seguridad, podrán abrir WhatsApp en un nuevo dispositivo con todo el historial del antiguo celular.

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