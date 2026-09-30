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WhatsApp anunció nuevas funciones para que los padres cuiden a sus hijos sin revisar sus conversaciones

Los padres pueden regular determinadas funciones en la app para proteger a sus hijos sin la necesidad de revisar los chats. Cómo sumar estas funciones

30 de septiembre 2026 · 14:55hs
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WhatsApp sumó nuevos controles parentales

WhatsApp sumó nuevos controles parentales

WhatsApp sumó nuevos controles parentales ideados para que los adultos puedan cuidar y mantener seguros a sus hijos menores a través de un registro detallado de su actividad pero sin la necesidad de revisar sus conversaciones.

La idea de WhatsApp es que los padres puedan orientar a sus hijos en el uso de la aplicación sin la necesidad de invadir su privacidad. Así, se presentan diversos mecanismos para que los padres puedan recibir información relevante y determinar cuestiones como quién puede ver su foto de perfil o quién puede agregarlos a grupos.

Los controles parentales permiten a los adultos configurar la privacidad, los grupos, los Canales, el Estado y Meta AI de la cuenta de un hijo adolescente. Mientras tanto, sus mensajes personales se mantienen cifrados de extremo a extremo. Para modificar alguna de las configuraciones, se debe colocar un PIN definido previamente por los adultos, por lo que, si el adolescente quiere efectuar algún cambio deberá contar con la aprobación de su responsable.

>>Leer más: Cómo activar la privacidad avanzada en el chat de WhatsApp y para qué sirve

Funciones que pueden administrar los padres

Entre las herramientas que ofrece WhatsApp dentro de los cuidados parentales, los padres reciben notificaciones cuando el asolescente entra o sale de un grupo, así como cuando un grupo del que forma parte crece de forma significativa.

También podrán elegir cómo se utilizan los Canales, quién puede ver sus Estados y su foto de perfil. Asimismo, se contempla el uso de Meta AI, donde los padres podrán elegir la configuración predeterminada o una opción más estricta llamada “Contenido limitado”.

Los ajustes se manejan a través de un PIN único que definen los adultos. Las herramientas son totalmente opcionales: los padres eligen cuáles configurar y cuáles no. Además, estos controles se pueden modificar en cualquier momento que se desee hacerlo.

Vale aclarar que estas medidas de seguridad mantienen los mensajes y llamadas de los adolescentes cifrados de extremo a extremo, por lo que nadie, ni siquiera la misma aplicación, podrá acceder al contenido. El objetivo es que estos controles permitan a los padres enseñar a sus hijos a utilizar aplicaciones como WhatsApp sin tener que leer sus mensajes personales.

>>Leer más: Cómo ponerle contraseña a WhatsApp para aumentar la seguridad de la cuenta

Cómo configurar una cuenta para adolescentes

Para configurar una cuenta para adolescentes, se debe descargar la aplicación WhatsApp en el teléfono del menor y seleccionar la opción “Crea una cuenta administrada por padres”. Allí, se deberá registrar el número de teléfono y la fecha de nacimiento del joven.

Por su parte, el adulto debe vincular esa cuenta con su propio teléfono mediante un código QR que se mostrará en la pantalla. También deberá crear un PIN de 6 dígitos que funcionará como clave para modificar cualquiera de las funciones. Esto permite que quienes tengan el control sobre los cambios sean los padres, ya que para cambiar cualquier ajuste el celular exigirá el PIN.

Una vez vinculadas las cuentas, el menor ya puede elegir su foto y nombre de perfil. Por su parte, el adulto irá recibiendo los reportes y alertas acerca de movimientos relevantes como contactos nuevos, bloqueos, crecimiento de grupos, etc.

Una vez que el joven cumple 13 años o la edad mínima exigida en el país, recibe acceso completo a la aplicación sin controles previos, y la cuenta queda desvinculada de la de sus padres. Por otro lado, si la cuenta del adulto se desactiva, todas las cuentas vinculadas a esta quedan inactivas hasta que se asocien a la cuenta activa del padre o la madre.

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