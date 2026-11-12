Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

La verificación en dos pasos es una de las distintas herramientas que ofrece WhatsApp para asegurar la cuenta

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. A través de ella, se efectúan conversaciones de todo tipo, desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Por esto, si se quiere preservar la información personal, es fundamental mantener la cuenta protegida. Afortunadamente, la misma app brinda diversas herramientas para asegurar la cuenta.

Entre todas las funciones existe la verificación en dos pasos, la cual es fundamental para la seguridad del dispositivo. Al activarla, el usuario añade una segunda barrera contra intentos de ingresos ilegítimos a su cuenta , dificultando los accesos no autorizados.

La verificación en dos pasos es una función que añade una segunda instancia de comprobación de identidad a la hora de acceder a la cuenta . Los usuarios pueden elegir entre el número de teléfono, una contraseña o una dirección de correo como método de verificación.

Al tener activa esta función, para ingresar a la cuenta no bastará únicamente con conocer el código, sino que se deberá corroborar la identidad de manera obligatoria mediante un segundo método. Así, si al usuario le roban el código, no podrán acceder a su cuenta, en tanto necesitan acceso a otra información con la que no cuentan.

Es por esto que se aconseja configurarla y dejarla ya activa, para poder contar con esta herramienta ante cualquier acceso ilegítimo a futuro.

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Cómo activar la verificación en dos pasos

Ingresar al menú de "Configuración" y seleccionar la opción "Cuenta". Luego, la opción "Verificación en dos pasos".

Seleccionar la opción de "Activar PIN". Actualmente, la app ofrece configurar una contraseña en lugar del pin numérico, por si se desea modificar el pin ya existente. Una vez activado el pin se puede continuar, si ya se cuenta con uno, es posible saltearse este paso.

El sistema ofrecerá la opción de sumar una dirección de correo electrónico y/o número de teléfono. Se recomienda agregarlos, ya que ofrece mayor seguridad a la cuenta y garantiza al usuario la posibilidad de recuperarla en caso de perder el código. Asimismo, dificulta el ingreso de extraños a la cuenta.