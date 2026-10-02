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Cómo recuperar archivos eliminados de WhatsApp

En la mayoría de los casos, la aplicación permite rastrear y recuperar elementos eliminados. El paso a paso en esta nota

2 de octubre 2026 · 16:37hs
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WhatsApp permite recuperar la mayoría de los archivos eliminados siguiendo algunos pasos

WhatsApp permite recuperar la mayoría de los archivos eliminados siguiendo algunos pasos

Muchas veces, la cantidad de archivos, documentos y chats que se almacenan en aplicaciones como WhatsApp, obliga a los usuarios a realizar limpiezas de vez en cuando para liberar espacio de almacenamiento. El problema es que en esas limpiezas pueden quedar eliminados elementos que se desean conservar o se borraron por error. Y ahí aparece la pregunta: ¿Se pueden recuperar elementos eliminados de WhatsApp?

Afortunadamente, existe la posibilidad de recuperarlos en la mayoría de los casos siguiendo algunos pasos. Resulta que WhatsApp no guarda en sus propios servidores el historial de chats, sino que lo hace a través de una copia de seguridad en el teléfono. En los dispositivos Android, esta copia se suele almacenar en Google Drive, mientras que en los teléfonos de Apple se almacena en ICloud.

Es por esto que, cuando se borran chats o archivos en WhatsApp no quedan eliminados inmediatamente. La eliminación solo queda registrada correctamente cuando se renueva la copia de seguridad del teléfono. Hasta ese entonces, cualquier archivo eliminado se puede recuperar.

>>Leer más: Cómo activar la privacidad avanzada en el chat de WhatsApp y para qué sirve

Cómo recuperar archivos o documentos eliminados

Si después de haber eliminado archivos el usuario nota que desea recuperar alguno en particular, es posible rastrearlo y restablecerlo.

Si el dispositivo es Android se debe ingresar a Google Drive para encontrar la copia de seguridad de WhatsApp. En el menú, se muestra la opción “Copias de Seguridad” y allí se pueden encontrar los elementos que se quieran recuperar, siempre y cuando no se haya actualizado antes este backup.

El procedimiento para los celulares Apple es similar, solo que en el lugar de Google Drive se deberá ingresar en ICloud. Los pasos a seguir son similares.

>>Leer más: Cómo ponerle contraseña a WhatsApp para aumentar la seguridad de la cuenta

Por otro lado, según la aplicación WhatsApp, es posible, también, recuperar los chats eliminados y los archivos que estos almacenaban. Según el sitio oficial, los pasos para recuperar los chats son los siguientes:

  • Desinstalar y reinstalar WhatsApp al celular.
  • Verificar el número de teléfono y, en caso de tener iPhone, el Apple ID.
  • Pulsar “Restaurar historial de chats”.
  • Para mayor seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario, a fin de restaurar tus chats. Para ello la app enviará un código por SMS o llamada si no activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Nuevamente, se torna esencial tener la copia de seguridad actualizada, dado que lo que se restaurará será lo último que se guardó en la nube. Al mismo tiempo, si se desean recuperar los videos, es necesario contar con la opción “Incluir videos” activada para que se puedan recuperar. Esta se puede activar y desactivar desde los ajustes de la aplicación.

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