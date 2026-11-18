La app también permitirá ingresar con el reconocimiento biométrico del rostro o la huella digital. Se trata de una función que otorga mayor seguridad a la cuenta

A través de WhatsApp , millones de usuarios alrededor del mundo efectúan conversaciones de todo tipo, desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Es por esto que mantener las cuentas protegidas no es un detalle menor para los usuarios, sino una necesidad. Afortunadamente, la app ofrece diferentes herramientas para sumar seguridad. Una de las más conocidas es el famoso PIN, que en un proceso de actualización, será reemplazado por una contraseña.

El PIN de seis dígitos es una de las funciones más importantes en lo que respecta a la protección de una cuenta de WhatsApp. La aplicación pide a los usuarios que configuren este código para que forme parte de la verificación en dos pasos , que añade una segunda instancia de comprobación de identidad a la hora de acceder a la cuenta. Esto evita que los hackers se metan a una cuenta de WhatsApp aunque consigan el código de un solo uso, ya que obligatoriamente deberán conocer el PIN.

La cuestión es que entre las últimas actualizaciones, WhatsApp decidió cambiar este código numérico por una contraseña con letras, números y carácteres especiales, reforzando la barrera que mejor protege la cuenta. Además, también se ofrece la posibilidad de configurar una clave de acceso que se confirma con datos biométricos , como la huella y el rostro, o el código de acceso al dispositivo.

La nueva contraseña exige el uso de más caracteres por lo que será más larga, y gracias a la combinación de letras, números y signos, será más difícil de adivinar, permitiendo combinaciones sumamente complejas.

>>Leer más: Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

Cómo activar la contraseña para la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos es una de las herramientas de seguridad de WhatsApp fundamentales. Al activarla, el usuario añade una segunda barrera contra intentos de ingresos ilegítimos a su cuenta, dificultando los accesos no autorizados.

Para activarla, basta seguir los siguientes pasos:

Ingresar al menú de "Configuración" y seleccionar la opción "Cuenta" . Luego, la opción "Verificación en dos pasos".

y seleccionar la opción . Luego, la opción Seleccionar la opción de "Activar contraseña". En caso de ya tener configurado el PIN numérico, se ofrecerá la posibilidad de cambiarlo por una contraseña. Pronto, será obligatorio para todos los usuarios, por lo que se recomienda configurarlo cuanto antes. Allí, configurar una contraseña que cumpla con los requisitos exigidos por la app. Es importante anotarla en un lugar seguro para poder recordarla, y no compartirla con nadie más.

Pronto, será obligatorio para todos los usuarios, por lo que se recomienda configurarlo cuanto antes. Allí, configurar una contraseña que cumpla con los requisitos exigidos por la app. Es importante anotarla en un lugar seguro para poder recordarla, y no compartirla con nadie más. El sistema ofrecerá la opción de sumar una dirección de correo electrónico y/o número de teléfono. Se recomienda agregarlos, ya que ofrece mayor seguridad a la cuenta y garantiza al usuario la posibilidad de recuperarla en caso de perder el código o contraseña. Asimismo, dificulta el ingreso de extraños a la cuenta.

>>Leer más: Cuatro tips de seguridad para mantener la cuenta de WhatsApp protegida ante robos

Cómo configurar una Passkey

Millones de usuarios ya están instalando una Passkey en WhatsApp, es decir, una llave de acceso para ingresar a la cuenta de forma segura y sencilla. Esta función permite al usuario entrar a su cuenta a través del reconocimiento facial, la huella dactilar o el código de acceso del dispositivo. Por otro lado, esta llave de acceso se almacena de forma segura en el administrador de contraseñas.

Para crear una llave de acceso, el usuario debe dirigirse al menú de "Configuración" y seleccionar la opción "Cuenta". Allí se ofrecerá la opción “Llaves de acceso” y, al seleccionarla, la app irá guiando a los usuarios en el proceso de configuración.