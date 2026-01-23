La Capital | Información General | incendio

Se incendió uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires y "hermano" de un histórico bar rosarino

El fuego se originó en la cocina y seis personas tuvieron que ser asistidas. Su manera de servir sándwiches se viralizó en redes sociales

23 de enero 2026 · 21:04hs
El incendio se originó en el primer piso del inmueble

El incendio se originó en el primer piso del inmueble, ubicado en el microcentro de Buenos Aires.

La rutina del microcentro porteño se vio interrumpida este viernes por la tarde por un incendio que afectó a uno de los bares más reconocidos de Buenos Aires. Por el hecho, seis personas tuvieron que ser atendidas y todavía no hay estimaciones de las pérdidas materiales del que es uno de los bares notables de la Capital Federal.

Las primeras informaciones indicaron que el incendio se originó alrededor de las 15.30 en la zona de la cocina, en el primer piso del inmueble que, desde hace casi 40 años, ocupa el Café Paulin, reconocido bar de Buenos Aires, ubicado en la calle Sarmiento 635 de esa ciudad. La manera en la que sirven sus sándwiches, deslizándolos por una barra de vidrio y madera, hizo que videos que muestran ese procedimiento se viralizaran en redes sociales en reiteradas ocasiones.

Las llamas tomaron una estructura de madera y varios artefactos de cocina. Si bien no se estimaron aún las pérdidas materiales, la situación pudo ser controlada rápidamente y lo más importante es que no se registraron víctimas.

ssstwitter.com_1769211626379

De todos modos, el Servicio de Atención Médica de Emergencias (Same) asistió a seis personas (cuatro hombres y dos mujeres) que se encontraban en el establecimiento. Ninguna de ellas tuvo que ser trasladada, aunque cuatro tuvieron que recibir oxígeno y todos fueron sometidos a control clínico en el lugar.

Un bar notable de Buenos Aires

El Café Paulin es uno de los bares notables de Buenos Aires, una denominación con la que se le reconoce el valor histórico, cultural y arquitectónico a diversos establecimientos gastronómicos de la Capital Federal.

>> Leer más: Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Fue fundado en 1988 y fungió como punto de encuentro de oficinistas durante décadas, a los que se le sumaron turistas en los últimos años.

Desde hace unos años, este bar es reconocido en todo el país por sus sándwiches y la manera que tienen los mozos de servirlos, maniobra que se viralizó en los últimos años.

ssstwitter.com_1769212456197

Se tratan de los denominados “platos voladores”, una práctica que nació de la necesidad: en la hora pico del almuerzo oficinista, cuando el tiempo apremia y el salón se llena, los platos comenzaron a “revolearse” sobre la barra para agilizar el servicio. Lo que empezó como una solución práctica terminó transformándose en una marca registrada y en una escena tan caótica como entrañable.

Paulin, "hermano" de un bar rosarino

El Café Paulin trabó una estrecha relación con el histórico Bar Junior de Rosario. En la página oficial del bar porteño, mencionan que existe una "hermandad" con su par rosarino.

"En un gesto que trasciende la geografía y celebra la tradición, el emblemático Paulin de Buenos Aires y el histórico Bar Junior de Rosario han forjado una alianza que honra sus raíces y proyecta un futuro compartido. Desde 1988, Café Paulin ha sido un símbolo del microcentro porteño, reconocido por su agilidad, su barra inconfundible y la calidad de sus sándwiches «voladores». Por su parte, Bar Junior, inaugurado en 1953 por Don José Peláez y Doña Juana Armoa, es una joya del microcentro rosarino. Con más de 70 años de historia, ha sido testigo de generaciones que han disfrutado de sus clásicos sándwiches y su inconfundible mayonesa casera", es el primer repaso que hacen.

>> Leer más: Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Y agregan: "Esta unión no solo celebra la historia y el legado de ambos establecimientos, sino que también busca fortalecer los lazos culturales y gastronómicos entre Buenos Aires y Rosario. Ambos bares comparten valores como la atención personalizada, la calidad de sus productos y el compromiso con sus comunidades".

La celebración de esta hermandad, explicaron, no sólo se supeditó a la mencionada declaración o a la organización de eventos conjuntos, sino que también conllevó el intercambio de recetas y diversas colaboraciones especiales entre ambos.

