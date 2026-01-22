La Capital | Negocios | local

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

El bar funcionó durante 36 años y cerró en septiembre pasado. El local está en obra para dar paso a un proyecto de un empresario con trayectoria gastronómica.

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

22 de enero 2026
Avanzan las obras para inaugurar una nueva propuesta gastronómica en el local donde funcionó Pan y Manteca.

Se terminó el misterio sobre el destino que tendrá la esquina de Córdoba e Italia, que alberga uno de los inmuebles más emblemáticos del Paseo del Siglo. Allí estuvo durante 36 años el bar Pan y Manteca, que cerró sus puertas a finales de septiembre pasado. Negocios de La Capital pudo saber que el espacio se está remodelando para dar lugar a una nueva cafetería y panadería, siguiendo la impronta de su anterior inquilino.

El empresario que desembarcó en la codiciada esquina tiene mucho back en el rubro gastronómico y es el actual concesionario de los bares del Parque España, Riomío, Flora, Don Ferro y la cafetería Brownie.

Al frente del proyecto está la arquitecta Carmela Ritagliati, junto a la empresa Maze Arquitectura y la firma de interiorismo, Estudio Taverna, a cargo del diseño de bares y restaurantes como Sardo, Corcho, kojin, Positano y Gota Café. La remodelación del local de Córdoba e Italia recién arranca y se esperan varios meses de obra por delante para poder poner a tono el espacio.

De acuerdo con fuentes cercanas a la familia empresaria, el espacio se reconvertirá en un negocio del rubro panadero, con servicio de cafetería. Consultada por Negocios, Carmela Ritagliati evitó brindar precisiones sobre el proyecto y señaló que aún se encuentra en etapa de desarrollo.

Si bien otra hipótesis que circuló es que podía tratarse de un segundo local de la marca Brownie, que tiene su sucursal a solo dos cuadras, en Córdoba al 1600, Ritagliati negó esta versión y dijo que no va a tratarse de una propuesta "de ese estilo".

Lo cierto es que los trabajos en el inmueble despertaron la curiosidad de peatones que se detienen a preguntar qué se viene para la esquina donde, durante años, supo funcionar una de las cafeterías más tradicionales de Rosario, alimentando las expectativas de que esa ochava vuelva a recuperar pronto el movimiento que supo presumir en el pasado.

El cierre de Pan y Manteca

Los dueños de Pan y Manteca anunciaron el cierre de la cafetería con una nota colocada detrás de las persianas bajas del frente, a finales de septiembre. “Frente a esta circunstancia de fuerza mayor, no habrá atención al público a partir del día 29 de septiembre de 2025”, indicaron los titulares del negocio. No obstante, aclararon que la decisión no implicaba el cierre definitivo de la marca y que ya se encontraban trabajando en su relocalización en otro local del área céntrica.

En ese entonces, trascendió que los dueños apuntaban a reabrir el bar en otro local dentro del corredor de calle Córdoba, entre bulevar Oroño y Paraguay. Sin embargo, al día de hoy la dirección no fue confirmada y el destino del Pan y Manteca permanece incierto.

Ya en ese entonces se comentaba que el inmueble de Córdoba e Italia, que quedaba sin inquilino, se utilizaría para dar paso a un nuevo proyecto comercial que recién ahora comienza a tomar forma.

