Rosario suma dos nuevos cierres: bajaron la persiana otra cafetería y un bar tradicional

Los cierres ocurrieron en la misma semana y se suman a otras bajas recientes. Bares históricos y propuestas modernas atraviesan dificultades para sostenerse

Rosario perdió dos nuevos espacios emblemáticos de su cultura cafetera. En los últimos días, cerraron Los Inolvidables , el bar tradicional de San Martín y Montevideo que funcionó en esa esquina durante medio siglo, y Café Registrado , la cadena porteña de café de especialidad que había desembarcado en la ciudad en 2021.

Los cierres se agregan a los de Vintu, Chica Kitchen y Big Ba , ocurridos días atrás, y se suman una tendencia que afecta por igual a bares históricos y propuestas modernas .

Los Inolvidables bajó su persiana tras cinco décadas de funcionamiento. El local mantenía el formato clásico de los bares de antaño: mesas de billar, partidas de damas y ajedrez “a los gritos”, televisores con carreras de caballos y muebles originales de madera y caño .

Su clientela, integrada mayoritariamente por hombres de 50 a 80 años, lo consideraba un refugio cotidiano. La propiedad, según trascendió, fue vendida y el edificio será reemplazado por una torre de viviendas.

san martin y montevideo

Café Registrado también cerró su local

En paralelo, Café Registrado suspendió su actividad en Rosario. La marca había desembarcado en 2021 como su primera apertura fuera de Buenos Aires, apostando al crecimiento del café de especialidad, una tendencia que venía ganando espacio en la ciudad.

El local de dos plantas, terraza y capacidad para 120 personas funcionaba en Urquiza y Dorrego. Para el sector, el caso es significativo: se trataba de una cafetería gourmet con inversión grande, diseño minimalista y una propuesta orientada a baristas, métodos filtrados y granos importados.

No hubo comunicado oficial, pero bajaron las persianas en las últimas semanas. La panadería Heroica, que viene de apostar por la apertura de una sucursal en La Florida, se quedaría con el espacio.

Cafeterías, un sector que ya había encendido las alertas

Apenas dos meses antes de estos cierrtos, el Concejo había aprobado una ordenanza para impulsar a las más de 100 cafeterías, pastelerías y casas de té que funcionan hoy en Rosario. El proyecto, elaborado por la concejala Anahí Schibelbein, surgió de un relevamiento que detectó que la mayoría de estos espacios son emprendimientos familiares, con planteles conformados en gran parte por mujeres jóvenes, y que enfrentan problemáticas comunes.

Entre esas dificultades, el informe señaló la falta de equipamiento, la necesidad de más difusión para atraer público y el impacto directo del contexto económico, que en mayo ya se reflejaba en una caída del 20 por ciento en la recaudación del Derecho de Registro e Inspección (Drei), según datos de la Secretaría de Hacienda municipal.

La ordenanza aprobada creó el programa GPS del Sabor, que prevé una serie de acciones para fortalecer al rubro. Entre ellas, la inclusión de códigos QR en espacios culturales y turísticos para derivar a un mapa de geolocalización de cafeterías en un radio de hasta 400 metros. La herramienta permitirá identificar locales, días y horarios de atención, y productos destacados de cada propuesta.

El proyecto también promueve una feria gastronómica anual en julio, durante las vacaciones de invierno, para visibilizar la tendencia del café de especialidad y la pastelería artesanal. Además, impulsa convenios con el Banco Municipal para facilitar el acceso a créditos de baja tasa y otros productos financieros pensados para estos pequeños emprendimientos