Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos

La exclusiva celebración se hizo en Puerto Madero y el sábado realizará una gran fiesta en Exaltación de la Cruz

Iván Tapia, futbolista de Barracas Central e hijo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, se casó con la jugadora de vóley Micaela Esperón en una exclusiva celebración que se realizó en Puerto Madero.

El festejo principal está previsto para el próximo sábado en Exaltación de la Cruz, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), zona que se convirtió en la elegida por varios famosos: allí hicieron sus fiestas de bodas Ricky Montaner y Stefi Roitman, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, y Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

El periodista Luis Ventura aseguró que la familia no reparó en gastos, ya que hasta incluyó el alojamiento de los invitados en el hotel donde celebran la boda. “Llama la atención que Chiqui Tapia sea la cabeza visible de una fiesta familiar de estas características en medio de todo lo que está pasando”, opinó el conductor, en referencia a los conflictos que atraviesa la AFA en medio de las investigaciones sobre propiedades de lujo y movimientos financieros sospechosos de su mano derecha, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Iván es uno de los cuatro hijos de Chiqui Tapia. Hizo las inferiores en Barracas Central y debutó como profesional el 14 de noviembre de 2015, en el triunfo 5 a 4 ante Deportivo Riestra por la Primera B Metropolitana.

Luego tuvo un período sin actividad, pero volvió a sumar minutos en la temporada 2016/17, en la que disputó 14 partidos. Su primer gol llegó recién en abril de 2018, en el empate 2a 2 frente a Defensores de Belgrano.

Un año más tarde, en 2019, logró el ascenso al Nacional junto a su hermano Matías Tapia, hoy presidente del club, quien se retiró del fútbol con apenas 23 años.

Ya en la Primera Nacional, Iván se adueñó de la camiseta número 10 y llevó la cinta de capitán. Su última temporada fue la de mayor protagonismo, con 36 partidos jugados y cinco goles.

Su flamante esposa es Micaela Esperón, jugadora de vóleibol que integró la selección juvenil entre 2010 y 2012, y desarrolló gran parte de su trayectoria en Vélez, club en el que se formó. A los 22 se incorporó a River, donde jugó hasta 2022.