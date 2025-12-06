Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: "¿Te parece divertido robar?"

A través de un posteo en redes sociales, alertó a los argentinos luego del escándalo por los cinco compatriotas detenidos en un shopping de Miami

A comienzos de semana, un grupo de argentinos fue detenido en Miami acusados de robar en un shopping . Fueron cinco adultos, de entre 40 y 50 años, que pudieron volver al país mientras esperan la resolución de la Justicia de Estados Unidos . Lejos de calmar la situación, la Embajada norteamericana en la Argentina lanzó un polémico posteo realizado con Inteligencia Artificial en el que alerta a futuros ladrones.

“ ¿Te parece divertido robar en un shopping en Miami? Podrías ir a la cárcel y perder tu visa ”, lanzó la oficina diplomática en su cuenta de X, usando Inteligencia Artificial para recrear una imagen de cinco personas, mismo número que los detenidos argentinos, encarcelados y con los típicos uniformes naranjas que usan los reclusos.

El mensaje de la Embajada de Estados Unidos generó cientos de reacciones en repudio . Muchos usuarios de X lo tomaron como una amenaza y criticaron el accionar de la sede diplomática en la Argentina.

Uno de los usuarios que hizo su descargo fue el chef Pedro Lambertini , reconocido por distintos ciclos televisivos, sus platos elaborados con productos naturales y orgánicos y con más de 350 mil seguidores en Instagram.

Lambertini, que supo recorrer Alemania en bicicleta para mostrar la cultura gastronómica del país europeo, recordó que “una embajada es, en términos diplomáticos, un «huésped» en el país donde se encuentra: opera por cortesía y autorización del Estado anfitrión, y su función es la de tender puentes”.

Acto seguido, retrucó: “No corresponde, entonces, que aleccione a la población local con tuits policiales e intimidatorios”.

Su discurso no quedó ahí y planteó que la publicación de la Embajada de Estados Unidos estigmatiza a los argentinos. Además, señaló que este tipo de acciones habilita a la embajada a "advertirnos severamente” y que posiciona a Estados Unidos para "retarnos”.

“Esto ya traspasa lo indelicado o inamistoso y pasa a ser ofensivo”, arremetió el cocinero con más de 20 años en el rubro y dejó sus sensaciones como argentino: “Este mensaje con tono admonitorio y estética carcelaria no me interpela: me injuria”.

Por último, Lambertini sostuvo que “el respeto debería ser la materia prima de la diplomacia, y esta desagradable pieza de comunicación va en la dirección opuesta”.

Un ida y vuelta intenso

Otros usuarios acompañaron el reclamo de Lambertini y algunos decidieron justificar la publicación estadounidense: “Entiendo que puede chocar un poco con nuestra cultura argentina, pero es un mensaje perfectamente normal (y hasta deseable) para un americano... Algo que te puede parecer un reto o una ofensa para ellos es un favor cortés el cual están obligados a advertir”, escribió el colombiano Sebastián Schuff, abogado y presidente del Centro Global de Derechos Humanos.

Lambertini tomó el guante y le respondió a Schuff: “Entiendo la lógica cultural que describís, pero justamente por eso una embajada debe adaptar su comunicación al país anfitrión. Los argentinos sabemos que robar está mal y no estamos acostumbrados a que nos vengan a sermonear con discursos en tono pistolero. Otros países de Latinoamérica, quizá más cercanos geográficamente o con vínculos migratorios más intensos, pueden haberlo naturalizado; acá no”.

Continuando con su argumento, el chef reconoció al hurto como “delito común en todo el mundo y en su enorme mayoría cometido por sus propios ciudadanos” y cerrando con su exposición, sentenció: “Amplificar una noticia de televisión y usar a cinco personas que aún no fueron juzgadas como carne de escarmiento me parece también vituperable. Creo que se podría haber comunicado mejor, pero también entiendo que responde al estilo de la gestión actual, que no parece demasiado interesada en el dominio de las artes diplomáticas”.

Pago de fianza y vuelta a la Argentina para los detenidos

Los cinco turistas argentinos detenidos en Miami, acusados de robar mercadería del Dolphin Mall, pagaron la fianza y quedaron en libertad. La Justicia estadounidense no les canceló la visa, por lo que ya emprendieron el regreso al país. La causa continúa abierta y recién a fines de enero se conocerá la decisión de la jueza del caso.

Los detenidos fueron Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga (49) y Juan Pablo Rúa (45). Este jueves regresaron a Mendoza, de donde son oriundos.

Según fuentes del caso, cuatro de ellos responsabilizan a uno, a quien señalan como el único que habría guardado ropa sin pagar en una valija.

El grupo viajó en camioneta hacia Chile el 20 de noviembre, dejó el vehículo en el aeropuerto y desde allí voló a Miami. La camioneta pertenece a Juan Pablo Rúa, quien viaja con frecuencia a Estados Unidos.

La estrategia de defensa: “Solo uno”

El abogado Roberto Castillo, que representa a Rúa y Moya, aclaró que ninguno de ellos fue deportado y que el episodio se trató de “un malentendido”. “Sólo hay uno que sí se quedó con lo ajeno. El resto pudo comprobar sus compras”, afirmó.

Según la defensa, las cámaras de seguridad registraron al grupo abriendo una valija y guardando objetos, pero las compras de Rúa (USD 12.000) y Moya (USD 9.000) con tarjeta de crédito demostrarían que no formaban parte de una organización delictiva.

En esta línea, Castillo sostuvo: “Los videos no muestran más que un grupo de amigos guardando cosas. La policía infiere que era una organización criminal por tres pantalones que habría tomado uno de ellos, cuyo valor fue de USD 350, frente a un gasto total cercano a los USD 20.000”.

El abogado enviará a la Justicia de Miami antecedentes de buena conducta de sus clientes.

Fianzas pagadas y fecha de la audiencia final

Los acusados pudieron salir en libertad tras pagar fianzas que oscilaron entre USD 4.000 y USD 4.500 cada uno.

Deberán regresar a Estados Unidos en unos 50 días para presentarse ante el juez. La audiencia final está prevista para el 29 de enero, cuando la Justicia de Florida definirá su situación procesal.