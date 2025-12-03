La Capital | Información General | Audiencia

"Mecheros Vip": así fue la audiencia contra los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Están presos por llevarse valijas y llenarlas con ropa en el mall más concurrido de esa ciudad. Uniformes de color naranja, traductor y cárcel con tarjeta de crédito

3 de diciembre 2025 · 15:49hs
Los turistas argentinos detenidos en Miami

Los turistas argentinos detenidos en Miami, vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, durante la audiencia ante la Justicia.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua, los cinco argentinos, oriundos de Mendoza, detenidos el domingo pasado por robar valijas llenas de ropa de varios locales del shopping Dolphin Mall de Miami, enfrentaron este martes su primera audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.

Tal como se ve en el video que se dio a conocer este martes, los mendocinos imputados comparecieron ante la jueza vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, asistidos por un traductor y, en la mayoría de los casos, sin la posibilidad de contar con defensa oficial por tener propiedades declaradas. En la audiencia pidieron que le fijen un monto de fianza.

Las audiencias, gestionadas por videollamada mediante la plataforma Zoom, se organizaron con cuatro pantallas: la primera mostraba a cada acusado acompañado por un oficial de la Corte, la segunda a la abogada del Estado de Florida, la tercera al traductor responsable de la interpretación y la cuarta a la magistrada. Cada intervención tuvo una duración aproximada de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las cauciones.

carcel

Xiccato, conocido coiffeur en la provincia de Mendoza de 46 años, quien enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de treinta días y robo al por menor, fue el primero en dar la cara ante Glazer.

La jueza lo acusó por haber sustraído mercancía de una tienda Tommy Hilfiger y de la tienda Berlington, le fijó una fianza total de USD4.500 y le prohibió acercarse al centro comercial y a los locales que asaltó.

La misma suma fue impuesta a Aparo Orlando, de 49 años, propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público debido a la tenencia de bienes, la magistrada le consultó si prefería esperar para contratar un abogado particular, pero el acusado solicitó resolver su situación de inmediato, ya que tenía previsto un vuelo próximo.

La audiencia de Moyano, de 41 años, socio de Aparo Orlando y con antecedentes en Estados Unidos, tuvo un desarrollo similar. Pidió fianza directamente y el Estado solicitó una suma similar a la de los otros implicados. El total fijado fue algo menor: USD4.000. Además, le advirtieron que debe mantenerse alejado del shopping.

jueza
La jueza Mindy Glazer llev&oacute; adelante la audiencia.&nbsp;

La jueza Mindy Glazer llevó adelante la audiencia.

Zuloaga Arenas, de 49, solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, se le denegó la petición. La fianza impuesta también ascendió a USD4.000 y también quedó vigente la orden de no acercamiento al mall.

Finalmente, Rua, de 45 años, fue el único que afirmó poder solventar un abogado particular, aunque optó por solicitar la fijación de la fianza sin más dilaciones. Glazer le comunicó un monto de USD4.000. Rua preguntó por los mecanismos para efectuar el pago, a lo que la jueza respondió que la cárcel acepta tarjetas de crédito o puede contratar a un financista.

El acusado, después, le preguntó cómo podría ser liberado. “Pague la fianza en la cárcel y entonces lo liberan“, respondió la jueza Glazer, recordada por un episorio viral cuando años atrás debió juzgar a un excompañero de colegio.

La jueza resolvió en menos de veinte minutos los cinco casos, imponiendo en total 21.000 dólares como fianza y estableció las restricciones de acercamiento a los comercios robados. Todos los procesados permanecieron incomunicados y alejados de sus familias, mientras esperaban el cumplimiento de los trámites para una eventual liberación.

Noticias relacionadas
Esteban Bullrich en el coloquio IDEA en 2023, donde dio un discurso a través de la plataforma My Own Voice

Qué es ELA y cómo funciona la tecnología con la que Esteban Bullrich se comunica

Se vienen nuevos montos máximos de facturación para todas las categorías del monotributo

Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre

disney celebra el mes de la navidad en brasil con un parque tematico gratuito

Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito

La fecha estimada de inauguración del nuevo puente es a principios de 2030

Construirán un nuevo puente internacional que unirá Argentina con Brasil

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Lo último

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica
La Región

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ovación
Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha
Ovación

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Policiales
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

La Ciudad
Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
La Ciudad

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel