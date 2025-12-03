"Mecheros Vip": así fue la audiencia contra los cinco turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Tal como se ve en el video que se dio a conocer este martes, los mendocinos imputados comparecieron ante la jueza vestidos con el característico uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, asistidos por un traductor y, en la mayoría de los casos, sin la posibilidad de contar con defensa oficial por tener propiedades declaradas. En la audiencia pidieron que le fijen un monto de fianza.
Las audiencias, gestionadas por videollamada mediante la plataforma Zoom, se organizaron con cuatro pantallas: la primera mostraba a cada acusado acompañado por un oficial de la Corte, la segunda a la abogada del Estado de Florida, la tercera al traductor responsable de la interpretación y la cuarta a la magistrada. Cada intervención tuvo una duración aproximada de tres minutos en los que la jueza leyó las imputaciones y determinó los montos de las cauciones.
Xiccato, conocido coiffeur en la provincia de Mendoza de 46 años, quien enfrenta cargos por crimen organizado para defraudar, robos múltiples en menos de treinta días y robo al por menor, fue el primero en dar la cara ante Glazer.
La jueza lo acusó por haber sustraído mercancía de una tienda Tommy Hilfiger y de la tienda Berlington, le fijó una fianza total de USD4.500 y le prohibió acercarse al centro comercial y a los locales que asaltó.
La misma suma fue impuesta a Aparo Orlando, de 49 años, propietario de varios negocios y socio de uno de los otros detenidos. Al no poder acceder a un defensor público debido a la tenencia de bienes, la magistrada le consultó si prefería esperar para contratar un abogado particular, pero el acusado solicitó resolver su situación de inmediato, ya que tenía previsto un vuelo próximo.
La audiencia de Moyano, de 41 años, socio de Aparo Orlando y con antecedentes en Estados Unidos, tuvo un desarrollo similar. Pidió fianza directamente y el Estado solicitó una suma similar a la de los otros implicados. El total fijado fue algo menor: USD4.000. Además, le advirtieron que debe mantenerse alejado del shopping.
Zuloaga Arenas, de 49, solicitó el beneficio de un defensor oficial argumentando no tener contactos locales. No obstante, al declarar que posee un inmueble, se le denegó la petición. La fianza impuesta también ascendió a USD4.000 y también quedó vigente la orden de no acercamiento al mall.
Finalmente, Rua, de 45 años, fue el único que afirmó poder solventar un abogado particular, aunque optó por solicitar la fijación de la fianza sin más dilaciones. Glazer le comunicó un monto de USD4.000. Rua preguntó por los mecanismos para efectuar el pago, a lo que la jueza respondió que la cárcel acepta tarjetas de crédito o puede contratar a un financista.
El acusado, después, le preguntó cómo podría ser liberado. “Pague la fianza en la cárcel y entonces lo liberan“, respondió la jueza Glazer, recordada por un episorio viral cuando años atrás debió juzgar a un excompañero de colegio.
La jueza resolvió en menos de veinte minutos los cinco casos, imponiendo en total 21.000 dólares como fianza y estableció las restricciones de acercamiento a los comercios robados. Todos los procesados permanecieron incomunicados y alejados de sus familias, mientras esperaban el cumplimiento de los trámites para una eventual liberación.
Noticias relacionadas
Qué es ELA y cómo funciona la tecnología con la que Esteban Bullrich se comunica
Arca: cuáles son los nuevos topes de facturación del monotributo para diciembre
Disney celebra el mes de la Navidad en Brasil con un parque temático gratuito
Construirán un nuevo puente internacional que unirá Argentina con Brasil
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones
Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Lo último
Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
Política
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Policiales
Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Información General
"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
la region
Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
La Región
Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones
Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos
Ovación
Ovación
Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha
Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha
La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut
El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C
Policiales
Policiales
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel
Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero
La Ciudad
La Ciudad
"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"
POLICIALES
Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
Información General
Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Policiales
Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Economía
El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía
El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
POLICIALES
Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
Politica
Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
La Ciudad
Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo
Policiales
Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
La Ciudad
La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
LA CIUDAD
Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
Economía
Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"
Policiales
Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Información General
Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
OVACIÓN
Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"
OVACIÓN
Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
La Región
Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Ciudad
Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
Policiales
Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel