La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

El gremio anticipó que hará retención de tareas hasta que se complete el pago de los haberes del mes de noviembre. A qué usuarios afecta

La UTA anunció un paro de transportes durante este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó este viernes la paralización de los servicios de varias líneas de colectivos. La medida responde al incumplimiento por parte de ciertas empresas del pago del 50% restante del salario correspondiente al mes de noviembre.

Aunque el jueves 4 el gobierno nacional oficializó un incremento del 15% en los subsidios destinados a las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el fin de frenar la protesta, el gremio aclaró que la medida de fuerza continuará hasta que todos los choferes reciban sus haberes completos. En el comunicado firmado por el secretario general, Roberto Carlos Fernández, la UTA advirtió: “ de no verificarse el cobro de la totalidad del salario del mes de noviembre decide a partir de las 00:00 del viernes 5 de diciembre se dispondrá la retención de tareas en aquellas empresas que no hayan cumplido, y hasta tanto no se haya percibido el salario “.

En este econtexto, muchos rosarinos buscan saber qué líneas no prestarán servicio para poder organizarse y encontrar alternativas de transporte.

>> Leer más: La CGT eligió nueva conducción y se pone en alerta por la reforma laboral de Milei

Qué pasa en Rosario con el paro de colectivos

La medida de fuerza deja sin servicio de colectivos a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En específico, a todas las líneas que dependen de las empresas que aún no han efectuado el pago del 100% de los salarios en el mes de noviembre.

En este sentido, la ciudad de Rosario no verá afectado su sistema de transporte público por la medida impulsada por la UTA. Por el contrario, el servicio de colectivos rosarino continuará funcionando con normalidad y sin alteraciones.