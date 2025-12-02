La Capital | Ovación | Mundial

Se viene el Mundial: cómo estarán conformados los cuatro bombos para el sorteo del viernes en Washington

La selección argentina integrará el bombo 1, donde además de los anfitriones Estados Unidos, Canadá y México, estarán los seleccionados más fuerte del torneo

2 de diciembre 2025 · 14:06hs
El seleccionado argentino viene de hacer una gran eliminatorias. Terminó primero con 9 puntos de diferencia sobre el segundo.

El seleccionado argentino viene de hacer una gran eliminatorias. Terminó primero con 9 puntos de diferencia sobre el segundo.

El Mundial de fútbol empieza a calentar motores y las expectativas van en aumento. Es que este viernes se realizará el sorteo del certamen en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington y allí se sabrá cómo quedarán conformados los grupos.

La bolilla de Argentina estará dentro del bombo 1, el que incluirá además a los países anfitriones (Estados Unidos, Canadá y México) y a las selecciones más fuertes del torneo, como lo son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La presencia de Argentina en ese bombo está claramente justificada porque se trata, ni más ni menos, que del último campeón mundial tras la recordada final ante Francia.

Además, el camino que hizo el equipo de Lionel Scaloni en las eliminatorias sudamericanas fue claramente extraordinario, logrando el pasaje unas cuantas fechas antes del final y terminando primero con 38 puntos, nueve más que su más inmediato perseguidor, Ecuador.

>>Leer más: Central: los primeros tres años de Gonzalo Belloso superan en títulos y clásicos a los de Víctor Vesco

Leo
El mundo entero espera ver a Lionel Messi en la camiseta de Argentina en el próximo Mundial.

El mundo entero espera ver a Lionel Messi en la camiseta de Argentina en el próximo Mundial.

Leo Messi, la gran incógnita

Para todos los argentinos sigue siendo una duda enorme la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial, pero se estima que la Pulga dará el presente. Fue el propio jugador quien abrió la incógnita porque dijo que iba a esperar para ver cómo se sentía físicamente.

Además de Argentina, en ese bombo 1 estará nada menos que España, que llega como líder del ranking FIFA. Es uno de los seleccionados más regular después del Mundial de Qatar, ya que fue campeona de la Nations League.

>>Leer más: El candidato Cristian D'Amico presentó a Claudio Vivas, su director general para Newell's

El resto de los países sudamericanos formarán parte del bombo 3. Allí estarán Uruguay, Colombia y Ecuador. Mientras, Paraguay formará parte del bombo 3.

Cómo estarán conformados los bombos

  • Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.
Noticias relacionadas
Javier Milei debía estar presente en Estados Unidos el 5 de diciembre para el sorteo del Mundial de Fútbol

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Lionel Messi buscará ganar su segundo Mundial con la selección argentina.

Se viene el sorteo del Mundial: los rivales que le pueden tocar a Argentina

Darío Benedetto se fue cuando Lucas Bernardi le dijo que no lo tendría en cuenta durante su interinato en Newells.

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa con Alpine en la Fórmula 1.

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Ver comentarios

Las más leídas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Lo último

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

El Palacio Vasallo tratará este jueves la prórroga del régimen que permite ajustar la tarifa sin votación de los ediles. El oficialismo señala que la ausencia de aportes nacionales obliga a mantener la herramienta en manos del Ejecutivo

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping
Información General

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Ovación
Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto
Ovación

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Policiales
Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

La Ciudad
Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
La Ciudad

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait