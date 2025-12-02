Se viene el Mundial: cómo estarán conformados los cuatro bombos para el sorteo del viernes en Washington

La selección argentina integrará el bombo 1, donde además de los anfitriones Estados Unidos, Canadá y México, estarán los seleccionados más fuerte del torneo

El seleccionado argentino viene de hacer una gran eliminatorias. Terminó primero con 9 puntos de diferencia sobre el segundo.

El Mundial de fútbol empieza a calentar motores y las expectativas van en aumento. Es que este viernes se realizará el sorteo del certamen en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington y allí se sabrá cómo quedarán conformados los grupos.

La bolilla de Argentina estará dentro del bombo 1, el que incluirá además a los países anfitriones ( Estados Unidos, Canadá y México ) y a las selecciones más fuertes del torneo, como lo son España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La presencia de Argentina en ese bombo está claramente justificada porque se trata, ni más ni menos, que del último campeón mundial tras la recordada final ante Francia.

Además, el camino que hizo el equipo de Lionel Scaloni en las eliminatorias sudamericanas fue claramente extraordinario, logrando el pasaje unas cuantas fechas antes del final y terminando primero con 38 puntos, nueve más que su más inmediato perseguidor, Ecuador.

Leo El mundo entero espera ver a Lionel Messi en la camiseta de Argentina en el próximo Mundial.

Leo Messi, la gran incógnita

Para todos los argentinos sigue siendo una duda enorme la presencia de Lionel Messi en el próximo Mundial, pero se estima que la Pulga dará el presente. Fue el propio jugador quien abrió la incógnita porque dijo que iba a esperar para ver cómo se sentía físicamente.

Además de Argentina, en ese bombo 1 estará nada menos que España, que llega como líder del ranking FIFA. Es uno de los seleccionados más regular después del Mundial de Qatar, ya que fue campeona de la Nations League.

El resto de los países sudamericanos formarán parte del bombo 3. Allí estarán Uruguay, Colombia y Ecuador. Mientras, Paraguay formará parte del bombo 3.

Cómo estarán conformados los bombos