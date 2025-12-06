Termina su contrato con Newell's y lo contactó un club grande de su país, pero quiere seguir en el Parque

Dijo que el fútbol de su país es menos competitivo y que eso le resta chances de ser convocado a la selección, que jugará el Mundial

Newell's se encamina hacia las elecciones para renovar la comisión directiva. El comicio será el 14 de diciembre y hasta entonces todo lo relacionado al equipo de primera división está virtualmente paralizado. No hay cuerpo técnico y el plantel está de vacaciones.

Una vez que asuman las nuevas autoridades, una de las prioridades será la contratación de un nuevo entrenador. Y la segunda será el armado del plantel, teniendo en cuenta las dificultades con las que el equipo iniciará el 2026.

El promedio con el que Newell's empezará el año es muy bajo. Por eso, hay que decirlo sin rodeos: la prioridad será no correr el riesgo de irse al descenso. Para eso tendrá que armar un plantel competitivo con un técnico que esté a la altura de las circunstancias.

Uno de los temas urgentes que tendrán que resolver el próximo entrenador y los directivos es qué jugadores de aquellos a los que se les termina el contrato podrían renovar y quiénes se irán del club. Y lo mismo con los que volvieron de sus préstamos.

Entre los primeros hay dos futbolistas que son los que mejor rindieron en un año irregular y de campañas muy pobres: Luciano Herrera y Carlos González. En principio podría suponerse que ambos tienen posibilidades de seguir en el Parque, aunque la decisión la tomará el próximo director técnico.

El que habló sobre esta situación es Cocoliso González, quien pasa sus días de vacaciones en Paraguay. Entrevistado por una radio, el delantero de los goles claves en el último semestre de Newell's admitió contacto con clubes guaraníes, entre ellos el poderoso Olimpia, pero dio a entender que su prioridad es seguir vistiendo la casaca rojinegra.

Su explicación fue que prefiere jugar en el fútbol argentino para tener posibilidades de ser convocado nuevamente por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay, que en 2026 jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"No hay nada concreto con Olimpia"

"Ya hubo un acercamiento (con Olimpia), pero no hay nada concreto. Son consultar acerca de qué quiero hacer con mi carrera. Pero hoy me debo a Newell's, tengo el máximo respeto por esa institución", dijo Cocoliso en una emisora paraguaya.

Más adelante agregó que no quiere hablar sobre su futuro hasta que no pasen las elecciones en Newell's y sepa si el club rosarino quiere renovarle o no el contrato.

"Siempre he pensado en la posibilidad de jugar en Paraguay porque no tuve la oportunidad de que me conozcan futbolísticamente en mi país", dijo Cocoliso. Pero aclaró: "Mi cabeza ahora está puesta en Newell's a la espera de que se resuelva mi situación".

El delantero aseguró que está al margen de la carrera electoral en Newell's, pero reconoció que "obviamente" el resultado del comicio lo tiene expectante.

Por último, ratificó que quiere seguir jugando en Argentina porque considera que el fútbol de su país es menor competitivo y le resta posibilidades de disputar un lugar en la lista de Gustavo Alfaro para el Mundial.