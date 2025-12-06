La Capital | Ovación | Newell's

Termina su contrato con Newell's y lo contactó un club grande de su país, pero quiere seguir en el Parque

Dijo que el fútbol de su país es menos competitivo y que eso le resta chances de ser convocado a la selección, que jugará el Mundial

6 de diciembre 2025 · 15:10hs
Cocoliso González hizo goles importantes en el segundo semestre de Newells y tuvo rendimientos aceptables. 

Cocoliso González hizo goles importantes en el segundo semestre de Newell's y tuvo rendimientos aceptables. 

Newell's se encamina hacia las elecciones para renovar la comisión directiva. El comicio será el 14 de diciembre y hasta entonces todo lo relacionado al equipo de primera división está virtualmente paralizado. No hay cuerpo técnico y el plantel está de vacaciones.

Una vez que asuman las nuevas autoridades, una de las prioridades será la contratación de un nuevo entrenador. Y la segunda será el armado del plantel, teniendo en cuenta las dificultades con las que el equipo iniciará el 2026.

El promedio con el que Newell's empezará el año es muy bajo. Por eso, hay que decirlo sin rodeos: la prioridad será no correr el riesgo de irse al descenso. Para eso tendrá que armar un plantel competitivo con un técnico que esté a la altura de las circunstancias.

Quiénes se quedan y quiénes se van en Newell's

Uno de los temas urgentes que tendrán que resolver el próximo entrenador y los directivos es qué jugadores de aquellos a los que se les termina el contrato podrían renovar y quiénes se irán del club. Y lo mismo con los que volvieron de sus préstamos.

Entre los primeros hay dos futbolistas que son los que mejor rindieron en un año irregular y de campañas muy pobres: Luciano Herrera y Carlos González. En principio podría suponerse que ambos tienen posibilidades de seguir en el Parque, aunque la decisión la tomará el próximo director técnico.

El que habló sobre esta situación es Cocoliso González, quien pasa sus días de vacaciones en Paraguay. Entrevistado por una radio, el delantero de los goles claves en el último semestre de Newell's admitió contacto con clubes guaraníes, entre ellos el poderoso Olimpia, pero dio a entender que su prioridad es seguir vistiendo la casaca rojinegra.

Su explicación fue que prefiere jugar en el fútbol argentino para tener posibilidades de ser convocado nuevamente por Gustavo Alfaro a la selección de Paraguay, que en 2026 jugará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"No hay nada concreto con Olimpia"

"Ya hubo un acercamiento (con Olimpia), pero no hay nada concreto. Son consultar acerca de qué quiero hacer con mi carrera. Pero hoy me debo a Newell's, tengo el máximo respeto por esa institución", dijo Cocoliso en una emisora paraguaya.

Más adelante agregó que no quiere hablar sobre su futuro hasta que no pasen las elecciones en Newell's y sepa si el club rosarino quiere renovarle o no el contrato.

"Siempre he pensado en la posibilidad de jugar en Paraguay porque no tuve la oportunidad de que me conozcan futbolísticamente en mi país", dijo Cocoliso. Pero aclaró: "Mi cabeza ahora está puesta en Newell's a la espera de que se resuelva mi situación".

El delantero aseguró que está al margen de la carrera electoral en Newell's, pero reconoció que "obviamente" el resultado del comicio lo tiene expectante.

Por último, ratificó que quiere seguir jugando en Argentina porque considera que el fútbol de su país es menor competitivo y le resta posibilidades de disputar un lugar en la lista de Gustavo Alfaro para el Mundial.

Julián González y Juan Cúneo, referentes de Fuerza Leprosa para las elecciones de Newells.

Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Camino a las urnas. Las elecciones en Newells están a la vuelta de la esquina y hay cuatro candidatos a presidente.

Newell's: dos listas oficializadas y dos que están a punto para las elecciones del 14 de diciembre

Julián González finalmente no irá de candidato a presidente de Newells por Fuerza Leprosa y en su lugar irá Juan Cúneo.

Elecciones en Newell's: hay una nueva alianza y Julián González no fue autorizado a postularse

Messi volvió a afirmar que su sueño siempre fue jugar en Newells.

Messi lo hizo otra vez: confesó que su sueño "era" jugar en Newell's

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Rosario atraviesa días de más de 33 grados, que tendrán un pico este sábado. Quiénes tienen que estar más resguardados para no sufrir consecuencias

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos
Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Por Elbio Evangeliste
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Por Florencia O’Keeffe

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada
Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga
El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

