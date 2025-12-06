Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina de Básquet y da pelea en la Conferencia Sur

Provincial venció 77 a 62 a Pergamino Básquet en el Bonilla y mañana enfrenta a La Unión de Colón en Rosario para seguir de racha

Provincial está transitando su mejor temporada en la Liga Argentina de Básquet desde que volvió al plano nacional.

Provincial sigue soñando en la Liga Argentina de Básquet, el segundo escalón del nivel nacional. El equipo conducido por Esteban Gatti se impuso a 77 a 62 a Pergamino Básquet en el Salvador Bonilla y logró su tercer triunfo consecutivo.

Venía de derrotar como visitante a Pico F.C. 74 a 68 y a Deportivo Norte de Armstrong 66 a 60. Con esta victoria el Rojo quedó segundo en la tabla de la Conferencia Sur con un récord de 6-2 y un coeficiente de triunfos del 75 %. El líder es Quilmes de Mar del Plata que tiene una campaña de 7-2 (77,7 % de victorias).

Los del Boulevard 27 de febrero tendrán esta semana otros dos compromisos en Rosario. Este domingo desde las 20.30 enfrentará a La Unión de Colón, y el miércoles 10 a Lanús a partir de las 21.

Provincial solo sufrió el partido en los primeros minutos del primer cuarto. El entrenador no quiso que la visita se escape en el marcador, pidió minuto y el ingreso de Adrián Boccia fue fundamental. El referente de este equipo jugó casi 27 minutos y anotó 14 puntos con una efectividad del 63 % en tiros de cancha (7/11).

El primer cuarto se cerró con un ajustado triunfo para los locales por 19 a 16. En el segundo cuarto se vio lo mejor del Rojo, ya que en este periodo le sacó nueve puntos de ventaja a su rival para irse al descanso largo con el triunfo por 46 a 34.

En el tercer cuarto, Provin se tomó un descanso, pero cuando Pergamino se quería meter en partido siempre el Rojo sacaba alguna jugada de la galera para desmoralizarlo.

Con un parcial de 60 a 49, el Rojo afrontó los últimos diez minutos donde fue inteligente, jugó con el reloj y terminó llevándose el partido por 15 puntos de diferencia.

Los goleadores de Provincial

El equipo que presentó Provincial estuvo compuesto por: Gastón Gerbaudo 8, Matías Acosta 15, Federico Gobetti 11, Abraham Barahona 11, Gonzalo Torres 10 (fi), Adrián Boccia 14, Santiago López 6, Tomás Gómez Platia 2, Santiago Sibulovsky 0 y Thiago Simón 0.

Este partido sirvió de base para el estreno del U17 Santiago Sibulovsky, quien llegó esta temporada desde Unión de Arroyo Seco y es bicampeón provincial con la selección de Rosario. Jugó 28 segundos e intentó un tiro de tres puntos, pero no pudo convertir.

Fotos: Federico Cabello - Prensa CAP