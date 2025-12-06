La Capital | La Ciudad | UTN

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron por no iniciar las clases en 2026

El gremio de los profesores de la Tecnológica advirtió que, a nivel nacional, en lo que va del año unos 350 docentes dejaron la universidad por los bajos salarios

6 de diciembre 2025 · 10:03hs
Los docentes de la UTN reclaman una recomposición salarial.

Los docentes de la UTN reclaman una recomposición salarial.

La Fagdut, federación que nuclea a los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), dio a conocer los resultados de la encuesta nacional que llevó adelante en las 30 facultades regionales y el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico respecto de medidas gremiales en el marco del conflicto universitario. En dicha consulta los docentes universitarios y preuniversitarios mostraron un apoyo significativo a la opción de no inicio del ciclo lectivo 2026.

La propuesta de los docentes de la UTN será elevada a la próxima reunión del Frente Sindical Universitario, que aún no tiene fecha definida.

De este modo, las actividades académicas y de investigación se realizarán con normalidad hasta finalizar el año 2025.

En UTN Rosario

Daniela Diaz, presidenta de la seccional Rosario del gremio, dijo que la situación "es muy angustiante". Y en este sentido, alertó que este año en la UTN a nivel nacional hubo unos 350 docentes que tuvieron que dejar sus puestos en la universidad "para dedicarse a trabajar en otros ámbitos".

"El sueldo es muy bajo, con una perdida del 43% y desde diciembre del 2023 llevamos acumulando una pérdida de mas de siete sueldos", apuntó.

En diálogo con La Capital, esos 350 docentes que se vieron obligados a dejar sus cargos lo hicieron "con licencia sin goce de sueldo o incluso han renunciado para trabajar en empresas privadas, porque no es atractivo dar clases en en la universidad".

"Nos encontramos con concursos que quedan desiertos, docentes que anticipan su jubilación por miedo a qué es lo que ocurrirá y vamos perdiendo justamente un plantel muy importante de profesionales y especialistas en la materia", apuntó a docente y dirigente de Fagdut.

De cara a 2026 dijo la votación de por el no inicio de clases responde a que no ven por el momento "la mínima expectativa de mejora".

