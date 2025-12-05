El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

LA CIUDAD
Diez dotaciones de bomberos trabajan en grave incendio en planta de reciclaje
Ovación
Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
La Ciudad
Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso
La Ciudad
El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
Politica
Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados
Información General
Dar la vuelta al mundo con un solo pasaje: qué es el "Round The World Ticket" que viralizó Marley
LA CIUDAD
Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
La Ciudad
El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores
Policiales
Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
Policiales
Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato
POLICIALES
Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
La Ciudad
Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad
Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
Ovación
Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente
La Ciudad
Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
Información General
Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Economía
Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Ovación
Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación
Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc