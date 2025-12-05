La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias en pleno fin de semana largo

El anticipo del verano sigue vigente, con temperaturas que pasarán ampliamente los 30 grados, aunque hay probabilidad de tormentas y chaparrones

5 de diciembre 2025 · 21:12hs
El calor ya se siente en Rosario y se espera que el tiempo esté dominado por las altas temperaturas.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El calor ya se siente en Rosario y se espera que el tiempo esté dominado por las altas temperaturas.

Este viernes, la sensación térmica alcanzó los 34° y dio comienzo al fin de semana largo. Para el sábado, el tiempo volverá a ser caluroso pero, según estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), será la previa de una posible llegada de lluvias a la región.

En su pronóstico diario, el SMN prevé un sábado caluroso. La temperatura mínima será de 21º y la máxima trepará hasta los 31º, aunque si la humedad se vuelve a hacer presente, la sensación térmica podría ser un poco mayor.

El domingo, las cifras de la temperatura se mantedrán casi iguales aunque con un leve descenso (19º la mínima, 30º la máxima). Hacia la tarde de la jornada, hay probabilidad de tormentas aisladas con vientos desde el sudeste, que pueden ser acompañados por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Esto posibilitará que los termómetros marquen un abrupto descenso en las temperaturas el lunes. No sólo se espera que la máxima llegue a 22º sino que, además, desde el SMN no descartan posibles chaparrones hacia el final del día.

