María de los Ángeles Paris: absolvieron a los policías implicados en la muerte de la docente en la comisaría 10ª

Luego de ocho años, y con la instancia de inicio juicio aplazada cuatro veces, finalmente se puso a consideración del tribunal el caso de María de los Ángeles Paris , la docente muerta en la seccional 10ª de policía el 3 de mayo de 2017. Un tribunal tripartito falló la absolución de todos los agentes.

Fueron imputados, en su momento, el comisario Silvio Adrián Cortes y la suboficial Susana Beatriz Domínguez, juzgados por homicidio preterintencional. Es decir, que tuvieron intención de agredirla. En tanto, los agentes que se encontraban junto a ellos en la comisaría, Damián Enrique Zalazar, Silvina Paola Gianotti y Andrea Guadalupe Allovatti fueron juzgados por incumplimiento de deberes de funcionario público. El veredicto del tribunal integrado por Rafael Coria, Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera determinó absolver a los cinco policías imputados, al considerar que cumplían con su deber de funcionarios públicos al momento de los hechos .

En los alegatos la fiscal Karina Bartocci, de la unidad de Violencia Institucional, solicitó la pena de 4 años de prisión para el comisario Silvio Cortés (48) y la suboficial Susana Domínguez (48) y un año de inhabilitación especial y multa. En cuanto a Damián Enrique Zalazar (46), Silvina Paola Gianotti (35) y Andrea Guadalupe Allovatti (36), imputados por incumplimiento en los deberes de funcionario público, el monto pedido por la fiscal fue de un año de inhabilitación especial y multa.

La familia de Paris

A su vez, la familia de Paris, representada por los abogados Gustavo y Liza Feldman y Marcos Peiretti, adhirió al alegato de apertura realizado por la fiscal Bartocci y enmarcó el juicio en una caso de “violencia institucional” que comparó, no por la gravedad sino por las características del delito, con los de lesa humanidad, en los que existe participación estatal y se procura la impunidad.

Según la teoría de la Fiscalía, la bibliotecaria Paris fue maltratada por el personal policial de la seccional 10ª la noche del 3 de mayo de 2017, hasta provocarle la muerte. Bartocci sostuvo que alrededor de las 21 de ese día la docente -que tenía 45 años- se dirigió a la comisaría 10ª de calle Darragueira 1158 y fue recibida por la suboficial Allovatti, “quien pudo observar que requería algún tipo de atención médica por circunstancias en el comportamiento de la mujer, tales como no poder definir exactamente porqué se dirigió a la comisaría”.

La investigación

Según la investigación, tras sentarse en la guardia y tomar un vaso con agua, la trabajadora de la educación se retiró a las 21:30 horas “por sus propios medios y se dirigió a la Funeraria Oeste», ubicada frente al edificio policial. “Cinco minutos después, Paris volvió a ingresar a la comisaría, donde permaneció unos segundos y al salir se dirigió nuevamente a la Cochería Oeste. Aproximadamente a las 21:40 caminó por calle Darragueira hacia el sur hasta la intersección con calle Marull, donde intentó subir a un automóvil y correr por la calle. Entonces los agentes Zalazar y Gianotti, la hicieron ascender al móvil policial y se dirigieron nuevamente a la seccional”.

En su recreación de lo ocurrido, la fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) señaló que tras descender del patrullero, Paris permaneció unos minutos sentada en el tapial del inmueble, y luego se paró y se dirigió hacia el ingreso de un domicilio ubicado a unos pocos metros.

Golpes y amenazas

Para la Fiscalía, el comisario Cortes la tomó de los cabellos y la sujetó del cuello e inmovilizó, llevándole su brazo por detrás de la espalda junto con la agente Domínguez, quien la tomaba por los pies mientras que María de los Ángeles trataba de soltarse. Luego la entraron a la comisaría tomada de los brazos, para llevarla al cuarto contiguo a la guardia, donde volvió a tratar de soltarse y gritar por lo que Cortes le dió golpes de puño en la boca y en la panza y ambos le colocaron las esposas de seguridad.

El querellante, Gustavo Feldman, sostuvo que “Nuestra teoría del caso, además de centrarse en la acreditación acabada del plexo fáctico, hará hincapié y probará esta disparidad salvaje, casi animal, que muestra una víctima inerte e inerme a merced de su predador, de su verdugo. Y para eso estamos aquí hoy, para evitar la impunidad, que a estas alturas, será la única forma de hacer justicia”, concluyó Gustavo Feldman durante su alegato de apertura al inicio del juicio.