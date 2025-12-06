Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Agentes de la Policía Federal secuestraron más de 6 millones de pesos, 730 dólares, euros y 18 cajas de papel para armar cigarrillos

Una de las detenidas por los allanamientos por narcotráfico realizados por la Policía Federal.

La Policía Federal desmanteló un entramado narco aparentemente asociado a las bandas Los Monos y Los Menores , una conclusión a la que los investigadores de la fuerza arribaron a partir de los lugares en donde se hallaron un búnker y diversos lugares de acopio de drogas, además de cruces de información realizados previamente.

La investigación se inició en febrero de este año, cuando agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario detectaron distintos puntos de venta al menudeo en las zonas norte y sur de Rosario. Según confirmaron fuentes del caso, los kioscos de droga estaban bajo control de ambas organizaciones criminales .

Bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Investigación, a cargo de Franco Carbone del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Rosario, se determinaron tareas de campo que incluyeron seguimientos, escuchas telefónicas autorizadas por la Justicia y puestos de observación . Ese trabajo permitió identificar a los involucrados y los roles que cumplían dentro de la estructura delictiva.

Con los elementos probatorios reunidos, el Colegio de Jueces de 1ª Instancia, bajo la órbita del juez Rodrigo Santana, ordenó 28 allanamientos simultáneos en domicilios ubicados sobre las calles Bielsa, Esquiú, Gorriti, De La Salle y Vucetich, en zona norte , y en los barrios Nuevo Alberdi, Zona Cero y Ludueña.

Por otro lado, en zona oeste se allanaron viviendas en Francia al 500, Riobamba al 3800 y distintos domicilios sobre las calles Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell y Schweitzer, entre otras ubicaciones.

Los operativos concluyeron con 12 detenciones —ocho hombres y cuatro mujeres— y la identificación de otras 35 personas que quedaron notificadas en la causa. También se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, 51 teléfonos celulares, más de 6,6 millones de pesos, 730 dólares, 25 euros, una réplica de revólver, un DVR, 18 cajas de papel para armar cigarrillos y documentación relevante para la investigación.

Búnker conocido

En el marco de la misma investigación, la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó cuatro allanamientos en el “Búnker del medio”, conocido sector del barrio 7 de Septiembre donde se comercializa droga hace por lo menos dos décadas. Cuatro adultos y un adolescente fueron aprehendidos con cocaína y marihuana. Los operativos fueron realizados en Pasaje 1.467, entre Pasaje 1.471 y Sánchez de Loria, y en Pasaje 1.467 y Tarragona. Se presume que la banda narco Los Menores está detrás de la explotación de esa plaza de venta.

Otros domicilios ya habían sido allanados semanas atrás por la PDI de Santa Fe, con detenidos que quedaron a disposición de la Justicia. Según informaron fuentes del caso, se trata de uno de los golpes más importantes del año contra las redes narco.

En el contexto de la investigación, el 17 de noviembre pasado se realizaron los allanamientos en los barrios Nuevo Alberdi Oeste y Zona Cero, donde cuatro hombres y cuatro mujeres fueron aprehendidos, todos ligados a la banda de "Los Romero".

Se incautaron escopetas, entre las que figuran una topping Power y Chiaramonte, fusiles semiautomáticos y de precisión, pistolas Taurus 9 mm, Colt, Fox de aire comprimido, un revólver calibre 32, un kit armamentístico Black Ovvl-Noctua, cargadores y chaleco balístico. También, se incautaron más de 400 municiones de distintos calibres, blísteres vacíos y cartuchos sueltos. Por otro lado, se encontró un trozo compacto de cocaína, una balanza de precisión, 13 macetas para cultivo y 14 celulares.