Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Desde que Gonzalo Belloso asumió en Central, los canallas trajeron a 32 jugadores con varios aciertos y un nombre muy fuerte.

6 de diciembre 2025 · 06:25hs
Saldo positivo. La mayoría de los jugadores que arribaron a Central desde 2023 cumplieron y jugaron muchos partidos

La dirigencia de Central encabezada por Gonzalo Belloso y su director deportivo Federico Lussenhoff tienen un gran desafío en los próximos 40 días: armar un plantel competitivo y hacer un mercado de pases adecuado para todo lo que tienen que jugaron los canallas en 2026.

El calendario auriazul será muy extenso el año que viene ya que además del Apertura y del Clausura debe jugar la Copa Argentina y la final de la Supercopa internacional, que le daría otro título y el acceso a la Recopa de campeones. Pero el sueño que desvela al mundo auriazul es la Copa Libertadores, cuyo sorteo de la fase de grupos será el 18 de marzo y el debut entre el 7 y el 9 de abril.

En los últimos tres años, en los que Central obtuvo dos títulos con Belloso (Copa de la Liga 2023 y Liga Profesional 2025), los auriazules incorporaron a 32 futbolistas.

El mercado en el primer año de la era Belloso

El primer mercado de pases de esta dirigencia fue a principios de 2023 y contó con el refuerzo de ocho futbolistas: cinco defensores, dos mediocampistas y un delantero. Los defensores fueron los marcadores centrales Carlos Quintana, Facundo Mallo, Alan Rodríguez, Facundo Agüero y Lucas Rodríguez. Los volantes que llegaron fueron Jaminton Campaz y Agustín Toledo; en tanto el único delantero que arribó fue Octavio Bianchi.

En el mercado de invierno de 2023 que culminó con Central como campeón de la Copa de la Liga, el equipo de Miguel Ángel Russo se reforzó con siete futbolistas: el arquero Axel Werner, el defensor Agustín Sández, los volantes Maximiliano Lovera, Dannovi Quiñones, Giovanni Bogado y Marcelo Acosta.

En este primer año, sin lugar a dudas, los tres grandes aciertos estuvieron dados por la férrea dupla central que hicieron Mallo y Quintana, y la performance del colombiano Campaz. Los tres superaron la marca de los 100 partidos jugados en el club, algo que es no es normal con la mayoría de las incorporaciones. Además, fueron fundamentales para el título conseguido a fines de 2023.

Dentro de este primer lote de refuerzos también hay que destacar lo hecho por Sández. El exjugador de Boca ya tiene 90 partidos en Central y mostró muchas más luces que sombras. También se lo puede nombrar a Werner, quien en los 9 partidos que jugó, solo recibió 6 goles y terminó 5 veces con la valla invicta.

Párrafo aparte para Lovera, quien suma muchos puntos por su gol decisivo en la final contra Platense, pero no alcanzó a explotar.

En tanto, las tareas de Agustín Toledo, Alan Rodríguez y Octavio Bianchi (no hizo goles, pero anotó en la definición por penales contra Racing) fueron discretas.

Mientras que Facundo Agüero, Lucas Rodríguez, Quiñones, Bogado y el Torito Acosta (no alcanzó a debutar), no dejaron ninguna huella, aunque algunos integraron el plantel campeón.

Los refuerzos de Central de 2024

Durante el primer semestre de 2024 llegaron seis futbolistas. Los defensores Emanuel Coronel y Agustín Bravo, los volantes Franco Ibarra, Mauricio Martínez y Jonatan Gómez y el atacante Abel Hernández.

Mientras que en la segunda mitad de ese año fueron cuatro los arribos: el marcador central Miguel Barbieri, Augusto Solari, Marco Ruben y Enzo Copetti.

Franco Ibarra fue el mejor rindió. Lleva 71 cotejos en Central con un gol y se transformó en un jugador muy querido por su entrega.

El segundo lugar entre las mejores incorporaciones de 2024, en un año que fue de transición, es para Emanuel Coronel. Si bien alternó buenas y malas, y salió en la foto de algunos goles rivales como responsable, sus actuaciones tuvieron más luces que sombra.

Cuesta evaluar a Enzo Copetti. Porque por un lado la actitud que muestra en todos los partidos lo llevan a ser un jugador querible. Pero sus 4 goles en 60 partidos (39 como titular) son un número muy bajo para cualquier delantero.

Los regresos de Barbieri, Caramelo Martínez, Jonatan Gómez y hasta del máximo goleador de la historia profesional del club como Marco Ruben (un gol contra Lanús en su emotivo regreso en 20 partidos), no colmaron las expectativas.

Finalmente, Agustín Bravo (5 cotejos y una importante lesión) y el delantero uruguayo Abel Hernández (también 5 partidos) no justificaron su contratación.

Una incorporación que quedará en la historia

En el primer semestre de 2025 arribaron Enzo Giménez, Federico Navarro, Santiago López, Sebastián Ferreira y Juan Manuel Elordi. Los dos primeros fueron los que más se destacaron.

Mientras que en la segunda parte de este año, con los regresos de Di María y Veliz, le dieron un gran salto de calidad a este rubro que los hinchas esperan que continué en 2026.

