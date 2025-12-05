Tras el proyecto para su relocalización, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Durante 2025 hubo siete jornadas entre las diferentes categorías. Las autoridades del autódromo enviaron un pedido al Concejo para tener al menos 12 carreras

Año tras año el directorio del Autódromo de Rosario solicita extensiones extraordinarias al límite de carreras que están permitidas. Es que las seis fechas quedaron cortas para la actividad que tiene la pista rosarina. Este 2025 no fue la excepción y buscan tener 12 fechas en el próximo año . Además, piden que se sostenga en 2027 para darle previsibilidad al armado del calendario del deporte . Las solicitudes llegan en un contexto en el que el concejal Carlos Cardozo (PRO) propuso la relocalización de la pista para destinar esos terrenos a la construcción de un barrio privado .

Desde hace más de 40 años el Autódromo Municipal de Rosario convoca a todos los fierreros en la zona noroeste de la ciudad. Hay actividades de todo tipo, como recitales y actividades educativas, pero sin lugar a duda la más importante son las competencias donde los autos gastan sus neumáticos en la pista local. “Hoy el autódromo de Rosario está catalogado como uno de los más fierreros de la zona y todas las categorías nacionales quieren venir acá ”, dijo Fabián Svigliati, presidente del directorio del autódromo, en diálogo con radio La Red Rosario .

Svigliati explicó que “ Rosario no puede privarse de todo lo que derrama” el automovilismo por “no poder hacer tres o cuatro” fechas más. En este sentido, aseguró: “No estamos pidiendo nada fuera de lo normal”.

“No es sólo la carrera del fin de semana o las pruebas, sino que hay un trabajo también en la semana con movimiento gastronómico, hotelero, también el comercio se ve beneficiado y el turismo”, agregó Svigliati y reconoció que varios pilotos que llegaron a Rosario para participar del TCR South América, la competencia internacional que recibe la sede local, “se quedaron recorriendo otra semana más la ciudad”.

El pedido se basa también la dificultad de proyectar el calendario del deporte para las próximas dos temporadas. “Es muy difícil proyectar cuando tenemos que pedir excepciones. No podemos decirle al Turismo Carretera que tenemos el autódromo 15 días antes de una fecha”, añadió Svigliati.

Convivencia con el autódromo

El directivo reconoció que buscan “mantener el código de convivencia con los vecinos” y destacó que las categorías del automovilismo nacional y los espectáculos que el autódromo “derraman un montón de cosas para Rosario, porque se ve distinta y es atractiva para el turismo”.

Para Svigliati, tener un puñado de fechas más donde los autos hagan rugir sus motores no rompe el código de convivencia ya que, afirmó, cumplen "los horarios y el resto de los puntos”, entre los que se encuentran una carrera por mes. Además, le da previsibilidad para la organización: “Podemos decirles a los vecinos puntualmente qué día habrá carreras y al público, cuándo sacar entrada”.

>> Leer más: La metamorfosis del autódromo municipal Juan Manuel Fangio

“Para ser realista, los autódromos hacen ruido”, se sinceró Svigliati. Pero enumeró los trabajos en los taludes para evitar la expansión del sonido: “Estamos terminando el talud contra la recta y en algo más de 40 días vamos a inaugurar el primer palco sensorial para chicos con discapacidad que va a tener la provincia de Santa Fe".

Proyecto de relocalización

A mitad de noviembre, el concejal del PRO Carlos Cardozo propuso relocalizar el autódromo para destinar los terrenos a la construcción de un barrio privado.

"No quiero cerrar ningún autódromo. Lo que digo es que el Juan Manuel Fangio funciona sólo 21 de los 365 días que componen el año", afirmó Cardozo, quien propuso trasladar el circuito a otro predio para motorizar un autódromo regional donde se puedan hacer pruebas y picadas. En su reemplazo, planteó vender el predio para montar un barrio privado y, con esa recaudación, construir el nuevo autódromo.

En relación a estas declaraciones, el presidente del directorio del autódromo señaló que se han conversado distintas cuestiones, pero se limitó a indicar que "son proyectos". De todos modos, marcó que "hoy es imposible" ya que demandaría una "obra monstruosa en lo económico".

"Hay una realidad: Rosario no tiene las 100 o 120 hectáreas disponibles que hoy necesita la ciudad para hacer un autódromo, por eso se habla de un autódromo metropolitano. Todos los proyectos se entienden y se comprenden. A partir de ahí, después también hay que ver las posibilidades. Yo creo que hoy no existe esa posibilidad. Hoy Rosario tiene un muy buen autódromo", resaltó.

Expectativas ante el pedido

Svigliati se mostró expectante ante la decisión del Concejo ya que en 2025 se realizaron siete fechas “donde el público acompañó”. Para realizar las siete competencias, una más de la permitida por la ordenanza 9487/2015, las autoridades debieron pedir una excepción.

El titular del directorio de la pista planteó que no son todos los vecinos que se quejan de la actividad en la pista rosarina y subrayó que las competencias “dan la posibilidad de tener movimiento en los comerciantes y un destacamento dentro del autódromo”.

“Hay muchas categorías nacionales de renombre, con pilotos destacados y que convocan 20 mil personas. Necesitamos algunas fechas más”, cerró Svigliati.

Rosario no es la primera ni la única ciudad en tener un autódromo en zona residencial. Sin ir más lejos, la localidad de San Jorge tiene su pista a metros de los vecinos. Además, cuando la pista comenzó a recibir sus primeras carreras a principios de los 80, los terrenos linderos eran considerados rurales, lejos de las viviendas del extremo noroeste.