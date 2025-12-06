Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Las principales cámaras y federaciones mercantiles firmaron un acuerdo que tendrá vigencia hasta abril, con una revisión estipulada para marzo

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y diversas cámaras empresarias del sector mercantil acordaron una nueva mejora salarial en las paritarias del rubro , que incluye sumas fijas no remunerativas . El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026, aunque quedó estipulada una revisión en marzo .

El acuerdo fue suscripto por la Faecys, que lidera Armando Cavalieri, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca). En el documento, se resolvió el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 en carácter de recomposición salarial para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo . Esta suma se extinguirá con cada pago mensual, salvo la correspondiente a marzo de 2026 , que se incorporará a los básicos en abril .

Además, se extendió hasta marzo de 2026 inclusive la vigencia de la suma fija no remunerativa de $40.000, originalmente acordada el 26 de junio de este año, con los mismos términos y alcances.

Las partes también acordaron incluir una cláusula de revisión para marzo de 2026 , en la que evaluarán las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido hasta ese momento.

El entendimiento aclara que los incrementos acordados no serán vinculantes para convenios salariales que se suscriban en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas constituirán el mínimo convencional una vez homologadas. Además, desde la federación conducida por Cavalieri señalaron que los empleados de supermercados de las cadenas Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día, entre otras firmas del rubro, recibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre de 2025.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio

Durante diciembre, los empleados de comercio que estén encuadrados en el convenio colectivo 130/75 percibirán una escala salarial diferenciada según el sector y la categoría. Las liquidaciones del mes contemplan el 1% de aumento, que se aplica al sueldo básico y corresponde al ajuste final de la paritaria anual, junto a una asignación adicional de $60.000 que no se adiciona al salario remunerativo.

>> Leer más: La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tras el acuerdo, los sueldos de empleados de comercio en diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera:

Maestranza:

Categoría A: $1.095.795

Categoría B: $1.098.852

Categoría C: $1.109.560

Administrativos:

Categoría A: $1.107.268

Categoría B: $1.111.860

Categoría C: $1.116.448

Categoría D: $1.130.218

Categoría E: $1.141.690

Categoría F: $1.158.519

Cajero:

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.116.448

Categoría C: $1.123.333

Vendedores:

Categoría A: $1.111.091 Categoría B: $1.134.044 Categoría C: $1.141.690 Categoría D: $1.158.519



Auxiliares Generales:

Categoría A: $1.111.091

Categoría B: $1.118.740

Categoría C: $1.143.9852

Auxiliares Especiales: