La Capital | Economía | Empleados de Comercio

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Las principales cámaras y federaciones mercantiles firmaron un acuerdo que tendrá vigencia hasta abril, con una revisión estipulada para marzo

6 de diciembre 2025 · 15:35hs
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó una nueva suma fija hasta abril.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios acordó una nueva suma fija hasta abril.

La Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y diversas cámaras empresarias del sector mercantil acordaron una nueva mejora salarial en las paritarias del rubro, que incluye sumas fijas no remunerativas. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 30 de abril de 2026, aunque quedó estipulada una revisión en marzo.

El acuerdo fue suscripto por la Faecys, que lidera Armando Cavalieri, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca). En el documento, se resolvió el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 en carácter de recomposición salarial para los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Esta suma se extinguirá con cada pago mensual, salvo la correspondiente a marzo de 2026, que se incorporará a los básicos en abril.

Además, se extendió hasta marzo de 2026 inclusive la vigencia de la suma fija no remunerativa de $40.000, originalmente acordada el 26 de junio de este año, con los mismos términos y alcances.

Armando Cavalieri .jpg
Armando Cavalieri, hist&oacute;rico l&iacute;der de Empleados de Comercio.

Armando Cavalieri, histórico líder de Empleados de Comercio.

Las partes también acordaron incluir una cláusula de revisión para marzo de 2026, en la que evaluarán las variaciones económicas que pudieran haber ocurrido hasta ese momento.

El entendimiento aclara que los incrementos acordados no serán vinculantes para convenios salariales que se suscriban en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque las sumas pactadas constituirán el mínimo convencional una vez homologadas. Además, desde la federación conducida por Cavalieri señalaron que los empleados de supermercados de las cadenas Coto, Carrefour, Cencosud, Chango Más y Día, entre otras firmas del rubro, recibirán un bono extraordinario de $170.000 en diciembre de 2025.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio

Durante diciembre, los empleados de comercio que estén encuadrados en el convenio colectivo 130/75 percibirán una escala salarial diferenciada según el sector y la categoría. Las liquidaciones del mes contemplan el 1% de aumento, que se aplica al sueldo básico y corresponde al ajuste final de la paritaria anual, junto a una asignación adicional de $60.000 que no se adiciona al salario remunerativo.

>> Leer más: La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tras el acuerdo, los sueldos de empleados de comercio en diciembre de 2025 quedan de la siguiente manera:

Maestranza:

  • Categoría A: $1.095.795
  • Categoría B: $1.098.852
  • Categoría C: $1.109.560

Administrativos:

  • Categoría A: $1.107.268
  • Categoría B: $1.111.860
  • Categoría C: $1.116.448
  • Categoría D: $1.130.218
  • Categoría E: $1.141.690
  • Categoría F: $1.158.519

Cajero:

  • Categoría A: $1.111.091
  • Categoría B: $1.116.448
  • Categoría C: $1.123.333

Vendedores:

    • Categoría A: $1.111.091
    • Categoría B: $1.134.044
    • Categoría C: $1.141.690
    • Categoría D: $1.158.519

Auxiliares Generales:

  • Categoría A: $1.111.091
  • Categoría B: $1.118.740
  • Categoría C: $1.143.9852

Auxiliares Especiales:

  • Categoría A: $1.120.274
  • Categoría B: $1.134.041
Noticias relacionadas
Caputo indicó que la vuelta al mercado de capitales influirá en otras negociaciones en curso.

Argentina regresa al mercado de deuda con un bono en dólares

La empresa Mondelez fabrica los productos de las marcas Oreo, Terrabusi y Milka.

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

El Indec informó la medición de pobreza del segundo semestre de 2024.

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, avisó que el pago del aguinaldo estará esta semana

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Lo último

Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina de Básquet y da pelea en la Conferencia Sur

Provincial se hace fuerte en la Liga Argentina de Básquet y da pelea en la Conferencia Sur

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Rosario atraviesa días de más de 33 grados, que tendrán un pico este sábado. Quiénes tienen que estar más resguardados para no sufrir consecuencias

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Ovación
Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto
OVACIÓN

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada
Política

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga
LA CIUDAD

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato