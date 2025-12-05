La Capital | Ovación | Mundial 2026

Empieza a "jugarse" el Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

Por primera vez participarán 48 equipos. La selección campeona del mundo es cabeza de serie y en la primera fase no se enfrentará a ninguna potencia.

5 de diciembre 2025 · 06:10hs
Argentina estará en el Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026

Argentina estará en el Bombo 1 para el sorteo del Mundial 2026, que comenzará a las 14 y será transmitido a todo el planeta. 
Empieza a jugarse el Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

Es un concepto simbólico, pero a la vez muy válido para los futboleros del mundo entero: el Mundial 2026, que se disputará en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), empezará a "jugarse" este mismo viernes en la ciudad de Washington.

El puntapié inicial será el sorteo de los grupos del campeonato mundial. A partir de las 14, Argentina y las demás selecciones participantes empezarán a saber quiénes serán sus rivales en la primera fase de un torneo. El equipo nacional irá al certamen a buscar el bicampeonato, algo que -a pesar de sus tres títulos- todavía nunca logró.

El calendario oficial del torneo, con el detalle sobre las sedes, las fechas y los horarios en las que se jugarán los partidos, recién se hará público mañana sábado. Esto no irá a sorteo, sino que se decidirá en función de las enormes distancias y distintos horarios que habrá entre cada una de las sedes.

El sorteo se realizará en el Centro John F. Kennedy de la capital estadounidense y será transmitido en directo a todo el planeta. El mundo entero estará pendiente de este acto debido a que en 2026, por primera vez en la historia, el Mundial contará con la participación de 48 selecciones. Estará presente el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, envuelto en los últimos tiempos en fuertes polémicas en torno a su gestión.

Un Mundial con 48 equipos

El Mundial 2026 se jugará con un nuevo formato. Los 48 equipos estarán divididos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, y los dos mejores de cada zona, más los ocho mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final. A partir de esa instancia de playoff habrá eliminación directa hasta conocerse al nuevo campeón mundial.

Con la excepción de Europa (UEFA), las reglas estipulan que ningún grupo puede tener dos equipos de la misma confederación. Significa que Argentina no jugará en esa instancia contra ningún equipo sudamericano. En el caso de Europa, por su cantidad de selecciones, un grupo puede tener como máximo hasta dos equipos europeos.

El calendario del torneo, con el detalle sobre las sedes, fechas y horarios de los partidos, recién se hará público mañana sábado

Además, los cuatro equipos mejor ubicados en el ranking de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) que no sean los anfitriones serán distribuidos de tal forma que, si ganan sus grupos, no se crucen entre sí antes de las semifinales.

Por ejemplo, el primero y segundo del ranking estarán en mitades opuestas del cuadro de eliminación, igual que el tercero y cuarto. Esto implica que Argentina y España, por ejemplo, sólo se encontrarían en una hipotética final.

Argentina irá por el bicampeonato

Argentina_campeón

Argentina es el campeón mundial vigente. Obtuvo el título en Qatar 2022 y el año que viene buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas de un Mundial (solo lo hicieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962). Será una de las 12 cabezas de serie, por lo que evitará cruzarse con las grandes potencias, al menos en la fase de grupos.

Una curiosidad es que la selección conducida por Lionel Scaloni podría enfrentarse en su grupo al equipo que lo derrotó en su primer partido en Qatar. Es que Argentina estará en el Bombo, pero en el Bombo 3 aparece Araba Saudita. En la previa del choque en Qatar, el partido entre ambos equipos parecía un trámite para Argentina, que llegaba como uno de los grandes candidatos luego de ganar la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia. Y con una racha invicta de 36 partidos.

Argentina es el campeón mundial vigente y buscará convertirse en la tercera selección en ganar dos ediciones consecutivas

Pero contra todos los pronósticos, Arabia Saudita dio una de las grandes sorpresas en la historia de los Mundiales al terminar imponiéndose por 2-1, un resultado que se convirtió en un baldazo de agua fría para el equipo argentino.

Sin embargo, la selección de Scaloni se repuso y al final se quedó con el título de Qatar 2022, tras vencer por penales a Francia en la final más emocionante de la historia de los mundiales.

El último desafío de Lionel Messi

El Mundial de 2026 será probablemente el último gran desafío de Lionel Messi en su exitosa carrera. El rosarino cumplirá 39 años durante el torneo y no es difícil imaginar que jugará en Estados Unidos, México y Canadá sus últimos partidos en la selección.

De hecho, Messi todavía no confirmó su presencia en el Mundial, aunque todo el mundo da por sentado que lo jugará. En caso de hacerlo, Messi se convertirá junto con el portugués Cristiano Ronaldo (que jugará el torneo con 41 años) en el primer futbolista en participar en seis mundiales. El otro que puede sumarse a la lista es el arquero mexicano Guillermo Ochoa, aunque este último no jugó partidos en todas las ediciones en las que fue convocado.

Empieza a jugarse el Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales
Empieza a "jugarse" el Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

Empieza a jugarse el Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

Empieza a "jugarse" el Mundial 2026: hoy se sortean los grupos y Argentina conocerá a sus rivales

