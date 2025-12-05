Susto en zona norte: un vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una grave fuga

Según fuentes de Litoral Gas, la acción habría tenido como objetivo realizar una conexión clandestina a la red de cloacas. Fue en Calvo y Sorrento.

Una situación de emergencia se declaró el jueves al atardecer en la zona norte de Rosario cuando un vecino cavó un pozo, al parecer para realizar una conexión clandestina al sistema de cloacas, y perforó un g asoducto de alta presión . Eso derivó en una importante fuga de ga s que causó alarma en los habitantes de la zona, pero que fue controlada tras un arduo trabajo de personal de Litoral Gas que se prolongó por más de diez horas y terminó en la madrugada de hoy.

El incidente se registró poco después de las 18 del jueves en Calvo 1238 (casi esquina Sorrento). Fuentes de Litoral Gas señalaron a La Capital que todo sucedió cuando un vecino del lugar, con intenciones de conectarse de manera clandestina a la red de cloacas y, al parecer, con la ayuda de una moladora perforó un gasoducto de alta presión.

Desde la empresa, describieron el sector dañado del tubo “como del diámetro de una pelota de fútbol”, y agregó que por ese ducto la presión del gas “es 10 veces superior al que se da en las redes que están tendidas sobre las veredas”.

Personal especializado acudió al lugar y luego de analizar la situación y de poner en seguridad, procedieron a realizar el cierre de las válvulas seccionadoras de alta presión localizadas en Sorrento y Calvo y en Sorrento y Campbell y se despresurizó el tramo de gasoducto para poder contener la fuga.

>> Leer más: Controlaron la fuga de gas tras el choque de dos autos en el macrocentro

La reparación duró hasta altas horas de la madrugada, más de diez horas en total. Desde la empresa prestadora del servicio de gas, remarcaron que “si bien había señalización en el lugar el vecino claramente hizo caso omiso y excavó sin haber pedido información sobre planos de las instalaciones a la empresa”.

“Podría haber sido una situación mucho más grave, que hubiera afectado a más de 300 metros a la redonda de haber producido una rotura mayor en el gasoducto. Es fundamental pedir siempre la localización de los caños de gas antes de excavar en la vereda”, expresaron en Litoral Gas.