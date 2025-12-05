El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto nacional 2026

Frente al jefe de Gabinete y al ministro del Interior, Sergio Ziliotto plantó sus demandas en la previa del debate legislativo por las reformas que impulsa la Casa Rosada

A las puertas de las sesiones extraordinarias en el Congreso nacional, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , visitó esta mañana la Casa Rosada con reclamos por la deuda de la Nación con esa provincia en materia de fondos previsionales y el rechazo al presupuesto 2026 .

El mandatario provincial les trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y al ministro del Interior, Diego Santilli , sus reparos y las modificaciones que implementaría en la previsión de gastos para el año próximo.

Además, Ziliotto evitó respaldar las reformas laboral y tributaria al alegar que no accedió al borrador de las mismas.

Al término del encuentro, que duró poco más de una hora, el peronista pampeano aseveró: “Puse en conocimiento del ministro del Interior y del jefe de Gabinete cuál es todo el listado de las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia ”.

“Es reiterar el reclamo. Fuimos una de las primeras provincias que firmó el programa de extinción de obligaciones recíprocas con el Ministerio de Economía. Lo que hemos charlado es que lo más antes posible nos darán respuestas acerca de cuál es la decisión de la Nación para empezar a achicar la deuda con La Pampa”, resaltó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/1996945000278491524&partner=&hide_thread=false En reunión con el Jefe de Gabinete @madorni y el Ministro del Interior @diegosantilli reiteré el reclamo por la cuantiosa deuda que mantiene el Estado Nacional con la provincia de La Pampa.



Acordamos necesario comenzar a resolver esta situación que impacta tan fuerte, como… pic.twitter.com/ZOmSGvIfdz — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) December 5, 2025

Asimismo, postuló: “La deuda actualizada, según nuestros números, supera los 400.000 millones de pesos. Su enorme proporcionalidad tiene que ver con el déficit previsional. Somos una de las trece provincias que no transfirió sus cajas y estamos en desigualdad de condiciones con el resto. Tenemos que ponernos de acuerdo con la Ansés”.

En el Patio de Palmeras de la Casa de Gobierno, a metros del Ministerio del Interior, Ziliotto le bajó el pulgar al presupuesto 2026, uno de los pilares legislativos de la administración libertaria.

“No tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto no es un toma y daca. Venimos a reclamar una deuda y bajo ningún punto de vista se planteó cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia de La Pampa, eso va totalmente aparte”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/1996921162337550776&partner=&hide_thread=false El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron hoy una reunión de trabajo con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.



Durante el encuentro se abordó la agenda conjunta entre la Nación y la Provincia, así como los desafíos que… pic.twitter.com/RK6Fe8PmKi — Jefatura de Gabinete (@Jefatura_Ar) December 5, 2025

“El presupuesto, como está, no contempla el interés de la provincia. Eso le dije al presidente Javier Milei hace un mes, cuando estuvimos acá. Ese presupuesto no contiene la realidad de un país federal, que es necesario hacerle reformas”, aseveró.

Asimismo, propuso la inclusión de la obra pública y la compensación de deudas con las provincias en la ley de leyes y evitó opinar sobre las reformas laboral y tributaria.

“Es un presupuesto que no colma nuestras necesidades y, en virtud de la responsabilidad institucional que tengo como gobernador, también los senadores y los diputados, es seguir defendiendo La Pampa”, subrayó.

Las reformas

En esa línea, enfatizó: “Las reformas no las conocemos, entonces es imposible opinar. Lamentablemente, en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada. No vamos a entrar en eso”.

Finalmente, Ziliotto tomó distancia del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que asegurara que la Argentina vuelve al mercado de capitales.

“Si es para crecer, para que haya obra pública... Ahora, si es para gastos corrientes, vamos siempre en el mismo camino, hacia atrás”, concluyó.