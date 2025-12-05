La Capital | Política | gobernador

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto nacional 2026

Frente al jefe de Gabinete y al ministro del Interior, Sergio Ziliotto plantó sus demandas en la previa del debate legislativo por las reformas que impulsa la Casa Rosada

5 de diciembre 2025 · 15:07hs
Santilli

Foto: Archivo / La Capital.

Santilli, Adorni y Ziliotto, durante el encuentro realizado en la Casa Rosada.

A las puertas de las sesiones extraordinarias en el Congreso nacional, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, visitó esta mañana la Casa Rosada con reclamos por la deuda de la Nación con esa provincia en materia de fondos previsionales y el rechazo al presupuesto 2026.

El mandatario provincial les trasladó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al ministro del Interior, Diego Santilli, sus reparos y las modificaciones que implementaría en la previsión de gastos para el año próximo.

Además, Ziliotto evitó respaldar las reformas laboral y tributaria al alegar que no accedió al borrador de las mismas.

El balance del gobernador de La Pampa

Al término del encuentro, que duró poco más de una hora, el peronista pampeano aseveró: “Puse en conocimiento del ministro del Interior y del jefe de Gabinete cuál es todo el listado de las deudas que tiene el gobierno nacional con la provincia”.

“Es reiterar el reclamo. Fuimos una de las primeras provincias que firmó el programa de extinción de obligaciones recíprocas con el Ministerio de Economía. Lo que hemos charlado es que lo más antes posible nos darán respuestas acerca de cuál es la decisión de la Nación para empezar a achicar la deuda con La Pampa”, resaltó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ZiliottoSergio/status/1996945000278491524&partner=&hide_thread=false

Asimismo, postuló: “La deuda actualizada, según nuestros números, supera los 400.000 millones de pesos. Su enorme proporcionalidad tiene que ver con el déficit previsional. Somos una de las trece provincias que no transfirió sus cajas y estamos en desigualdad de condiciones con el resto. Tenemos que ponernos de acuerdo con la Ansés”.

>>Leer más: Bullrich anticipó que ya comenzaron las negociaciones para aprobar la reforma laboral

En el Patio de Palmeras de la Casa de Gobierno, a metros del Ministerio del Interior, Ziliotto le bajó el pulgar al presupuesto 2026, uno de los pilares legislativos de la administración libertaria.

“No tienen nada que ver una cosa con la otra. Esto no es un toma y daca. Venimos a reclamar una deuda y bajo ningún punto de vista se planteó cuál iba a ser la actitud o el voto de los legisladores de la provincia de La Pampa, eso va totalmente aparte”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Jefatura_Ar/status/1996921162337550776&partner=&hide_thread=false

El presupuesto, como está, no contempla el interés de la provincia. Eso le dije al presidente Javier Milei hace un mes, cuando estuvimos acá. Ese presupuesto no contiene la realidad de un país federal, que es necesario hacerle reformas”, aseveró.

Asimismo, propuso la inclusión de la obra pública y la compensación de deudas con las provincias en la ley de leyes y evitó opinar sobre las reformas laboral y tributaria.

>>Leer más: Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha" y marcó coincidencias con la CGT

Es un presupuesto que no colma nuestras necesidades y, en virtud de la responsabilidad institucional que tengo como gobernador, también los senadores y los diputados, es seguir defendiendo La Pampa”, subrayó.

Las reformas

En esa línea, enfatizó: “Las reformas no las conocemos, entonces es imposible opinar. Lamentablemente, en la Argentina el deporte que más se practica es opinar de todo sin saber de nada. No vamos a entrar en eso”.

Finalmente, Ziliotto tomó distancia del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que asegurara que la Argentina vuelve al mercado de capitales.

“Si es para crecer, para que haya obra pública... Ahora, si es para gastos corrientes, vamos siempre en el mismo camino, hacia atrás”, concluyó.

Noticias relacionadas
Con Gisela Scaglia como presidenta, el bloque de Provincias Unidas será un árbitro en Diputados.    

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

La expresidenta Cristina Kirchner se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025. 

Cristina Kirchner apeló la ejecución de sus propiedades y las de sus hijos en la causa Vialidad

con el liderazgo de romina diez, la libertad avanza de santa fe consolida su espacio con nueve diputados

Con el liderazgo de Romina Diez, La Libertad Avanza de Santa Fe consolida su espacio con nueve diputados

La Justicia ya recibió más de 50 grabaciones de la supuesta voz de Diego Spagnuolo.

Andis: la Justicia ordenó investigar la procedencia de los audios de Diego Spagnuolo

Ver comentarios

Las más leídas

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Lo último

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: Argentina jugará la fase de grupos en dos ciudades del corazón geográfico de Estados Unidos

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Durante 2025 hubo siete jornadas entre las diferentes categorías. Las autoridades del autódromo enviaron un pedido al Concejo para tener al menos 12 carreras
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?
La Ciudad

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Vuelve La Niña a la región: Rosario tendrá un verano seco y con temperaturas muy elevadas

Ovación
Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo
Ovación

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Mundial 2026: cuáles son los antecedentes de Argentina contra los tres rivales de su grupo

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Para agendar: las fechas de Franco Colapinto y Alpine en la Fórmula 1 de la próxima temporada

Newells: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Newell's: Juan Cúneo se presentó en sociedad por la agrupación Fuerza Leprosa

Policiales
María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente
Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte de la docente

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Robo a la madre de Valeria Mazza: detuvieron a uno de los sospechosos

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

La Ciudad
Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo de Rosario quiere cinco carreras más para 2026

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich de Seguridad

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

El fin de semana largo podría incluir lluvias: cómo va a estar el tiempo en Rosario

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Gran incendio en una planta de residuos: ¿cómo seguirá funcionando tras el operativo?

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras
LA CIUDAD

Incendio en una casa en zona sur: un hombre sufrió graves quemaduras

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo
Policiales

Entró a robar en una vivienda en Pérez y lo mataron de un escopetazo

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes pero también con calor

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Nuevo golpe al Búnker del Medio: cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre
POLICIALES

Nuevo golpe al "Búnker del Medio": cinco detenidos en barrio 7 de Septiembre

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario
La Ciudad

Departamentos, casas y bares: premiaron a las mejores obras de Rosario

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario
La Ciudad

Incendios en el Delta: la Corte exige un plan a la provincia y Rosario

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuántos refuerzos pidió Holan para potenciar el plantel de cara a un semestre súper exigente

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe
La Ciudad

Serie, figuritas y una misión: cómo es el programa que busca incentivar la vacunación en Santa Fe

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo
Información General

Cayó un helicóptero sobre una cancha de tenis en el barrio porteño de Palermo

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales
Economía

Santa Fe colocó deuda por u$s 800 millones en los mercados internacionales

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino
Ovación

Futsal: triunfo de Rosario en la apertura del primer torneo nacional femenino

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc
Ovación

Boxeo: Banco se prepara para una gran velada con el invicto rosarino Erik Miloc

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados
Policiales

De Bolivia a Rosario: la ruta de los 53 kilos de cocaína que terminó con 13 imputados

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas
La Ciudad

La provincia abrió el juego para transformar Mangrullo: 11 firmas interesadas

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros
Información General

Milei presenta los cazas F16, pero por ahora sólo los volarán pilotos extranjeros

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un efecto estadístico

Por Patricia Martino

Economía

La UCA cuestiona la baja de la pobreza: la mejora es un "efecto estadístico"

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país
Información General

Los argentinos detenidos en Miami por robo pagaron la fianza y vuelven al país

El gobernador Pullaro no quiere una reforma laboral de derecha
Política

El gobernador Pullaro no quiere una "reforma laboral de derecha"