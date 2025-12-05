La Capital | La Ciudad | Concejo

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

La sesión preparatoria se desarrolló este jueves sin contratiempos, incidentes, ni voces altisonantes. Reinó la calma y el equilibrio en la elección del gabinete, la Oficina del Consumidor y las comisiones de trabajo

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

5 de diciembre 2025 · 06:25hs
En la jura. La nueva distribución del Palacio Vasallo.

Sin contratiempos ni sorpresas, la elección de las autoridades del nuevo Concejo Municipal cumplió a rajatabla los acuerdos previos hilvanados entre los bloques políticos. Así, por séptimo año consecutivo la radical María Eugenia Schmuck presidirá el Palacio Vasallo acompañada por la vicepresidenta primera Norma López (justicialismo) y el vicepresidente segundo, Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza (LLA). "Tolerancia, diálogo, escucha activa no es una característica de estas presidencias, sino una cualidad de este cuerpo deliberativo. Por eso a los nuevos concejales y concejalas los desafío a que sigamos el mismo camino. Rosario nos reclama que estemos a la altura", semblanteó la titular 2026 del parlamento rosarino.

Si se mide la celeridad con la que la sesión preparatoria eligió las autoridades del Concejo, la conclusión resultó evidente: los acuerdos políticos se respetaron, los equilibrios de fuerzas quedaron en armonía y, como dijo un habitué del recinto, "estaba todo abrochado".

Antes se había producido la ceremonia tradicional de la entrega de diplomas y los juramentos de las flamantes 13 bancas. "Por Dios, por la patria, por el pueblo, por los trabajadores, por la vida, por la libertad, por el amor y contra el autoritarismo", fueron algunas de las respuestas de los debutantes a la hora de alzar sus manos.

Luego de reiterados aplausos y los cánticos de las tribunas libertarias y alfonsinistas en las tribunas, empezó de lleno la preparatoria que culminó en su epílogo con unas palabras de la siete veces presidenta de legislativo rosarino. "Uno hace política sabiendo que hay vecinos que han puesto en nosotros sus expectativas y debemos ser vehiculizadores de sus reclamos y anhelos. No tenemos derecho a fallarles", dijo Schmuck al mostrarse "orgullosa" de un Concejo del que, "observando otros parlamentos, nos tenemos que sentir contentos".

Trascartón, hubo una especie de bienvenida al "primer Concejo autónomo de Rosario, con los objetivos de hacer una Rosario cada vez mejor. Y cuando uno conoce buenas personas, más allá de las diferencias ideológicas, también son buenos funcionarios", señaló para instar a trabajar para que la ciudad "no sólo sea mejor, sino que se ponga de pie porque no la frena nadie".

Schmuck, López y Aleart conducirán políticamente el Concejo. Hacia abajo, las designaciones de los cargos parlamentarios y administrativos evidenciaron cómo se tejieron los acuerdos. La Oficina Municipal del Consumidor y, tal como anticipara La Capital, quedó en manos de la javkinista y edila mandato cumplido Nadia Amalevi. La acompañará la referente del gremialismo rosarino, y renovando otro período su cargo, Silvana Teisa.

Las comisiones de trabajo

Si se repasan las presidencias de las comisiones de trabajo también se detecta el equilibrio de poderes entre los bloques mayoritarios. El Movimiento Evita conducirá Igualdad, Género y Derechos Humanos. La estratégica Gobierno quedará en manos del delfín javkinista Fabrizio Fiatti; Planeamiento para la peronista Fernanda Gigliani; y la crucial comisión de Presupuesto para otra referente del intendente, Carolina Labayru. La siempre agitada Servicios Públicos estará a cargo de la pullarista Anahí Schibelbein; Salud tendrá al exsecretario de Salud y ahora aliado al peronismo, Leo Caruana; Obras Públicas quedará para la libertaria Sabrina Prence; y Producción tendrá a otra libertaria: Anabel Lencina. Ecología será de Ciudad Futura con Julián Ferrero; y Cultura, a cargo de la socialista Alicia Pino. Otra crucial es Control y Convivencia, que presidirá Federico Lifschitz.

De 28 escaños, habrá 11 bloques, lo que reedita nuevamente la dispersión y atomización política-partidaria.

Arriba Rosario: Fiatti, Schmuck, Lucas Raspall, Schibelbein, Labayru y Damián Pullaro. La Libertad Avanza tendrá a Franco Volpe, Aleart, Lautaro Enriquez, Lencina y Samanta Arias. Ciudad Futura: Antonio Salinas, Juan Monteverde, Julián Ferrero y Agustina Gareis. Peronista: Mariano Romero, María José Poncino y Pablo Basso. Socialista: Manuel Sciutto, Federico Lifschitz y Alicia Pino. Comunidad: la kirchnerista Norma López. PRO: Ana Laura Martínez. Iniciativa Popular: Fernanda Gigliani. Frente Amplio por la Soberanía: Leonardo Caruana. Justicialista: María Fernanda Rey, Nación y Libertad: Sabrina Prence.

Dos datos a tener en cuenta. Como secretario del bloque peronista estará el exdiputado nacional y exconcejal Eduardo Toniolli. El mismo que a último momento en el armado de la lista para la última elección a diputados nacionales quedó afuera del acuerdo entre Ciudad Futura y un sector del justicialismo. El desembarco de Toniolli parece decir algo más que ejercer la función administrativa. El otro elemento, es que Ciudad Futura quedó a cargo sólo de la conducción de la comisión de Ecología. En la relación de equilibrios, arranca desde atrás, pero con la figura de Monteverde como proa para navegar hacia el 2027 en la elección a intendente.

Este 10 de diciembre, el nuevo Concejo arrancará ya sus actividades con el trabajo en comisiones.

