Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada

El embajador de Estados Unidos en la Argentina se reunió con el jefe de Gabinete para repasar la agenda bilateral y la alianza geopolítica

El jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni , recibió este viernes a Peter Lamelas , embajador de Estados Unidos en la Argentina, quien llegó al país por un pedido expreso del presidente Donald Trump .

Durante la nueva reunión con Lamelas se destacó la importancia de reforzar la alianza geopolítica entre la Argentina y Estados Unidos, al tiempo que se analizaron las posibilidades de negocios entre ambas naciones . En los pasillos de la Casa Rosada aludieron a la buena sintonía con el diplomático norteamericano.

Se trató de la segunda visita del funcionario de Trump a Balcarce 50 en la semana , ya que el martes pasado mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli .

Consumado el encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), el embajador estadounidense activó su agenda oficial.

El gobierno de Javier Milei, por su parte, hizo hincapié en las oportunidades de comercio bilateral entre ambas naciones y la importancia de reforzar la alianza geopolítica “para defender al mundo libre, occidental y capitalista”.

En paralelo a la chance de sellar negocios, en el marco del acuerdo comercial anunciado en noviembre, se estudió la cooperación en el área de defensa.

A través de su cuenta de X, Lamelas precisó: “En los últimos dos meses, Trump y Milei se reunieron dos veces, reafirmando el compromiso de seguir profundizando la relación bilateral al más alto nivel”.

“Me reuní con el jefe de Gabinete sobre cómo vamos a avanzar en áreas de defensa, comercio, inversiones, seguridad, salud pública y cooperación espacial”, agregó.