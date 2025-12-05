Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

El prestigioso artista rosarino está en terapia intensiva por complicaciones de un cáncer linfático. El acceso a esta droga le da una nueva oportunidad

En la tarde de ayer ingresó a la farmacia del Sanatorio Parque el medicamento que tanto necesita el reconocido artista rosarino Salvador Trapani , quien está internado desde hace dos semanas por complicaciones en su salud a causa de un Linfoma no Hodking, un cáncer linfático que le diagnosticaron el año pasado. Ante el avance de la enfermedad, la médica que lo trata solicitó oportunamente un medicamento aprobado por Anmat, que la obra social provincial Iapos entregó recién después del accionar de las abogadas a las que tuvo que recurrir la familia del actor, y luego de un fallo judicial favorable.

El tiempo es vital en este caso. Este miércoles , Trapani, de 70 años, fue ingresado a terapia intensiva ante el agravamiento de su situación . Su organismo se encuentra sumamente debilitado y por eso las próximas horas son determinantes. Una vez que los médicos tuvieron el fármaco, el paciente necesitó una preparación especial y ya habrían comenzado a suministrarle el medicamento de última generación, diseñado específicamente para ayudar a su propio sistema inmunitario a atacar a las células cancerosas (linfoma) .

La situación es compleja, pero los profesionales que lo atienden y los seres queridos de Trapani esperan que la droga Epcoritamab empiece hacer efecto y tenga la oportunidad de recuperarse. El pedido de la droga se hizo el mes pasado y la primera intimación prejudicial fue el 18 de noviembre. De allí en más comenzó el derrotero por la Justicia. "¿Por qué se tomaron tanto tiempo?", se lamentó su esposa, la escritora, directora y actriz Elena Guillén.

En el medio de estos momentos críticos, Elena celebró la llegada de la droga, agradeció al equipo de médicos y al personal del sanatorio, en particular al equipo de hematología; a las abogadas Agustina Facciuto y Carina Mazzeo; al juez que falló en forma favorable para que Iapos suministre el medicamento, a la prensa y al apoyo de tantos rosarinos que le hicieron llegar su afecto. Pero también remarcó lo duro que es tener que pelear por los derechos del paciente en momentos tan difíciles, una constante para muchas familias.

Un dato relevante es que a partir de lo dispuesto por el juez Fernando Meccoli en el caso de Trapani, el Epcoritamab, un anticuerpo bioespecífico, ingresó al vademecum de Iapos, por lo que de aquí en más será más sencillo para otros pacientes acceder.

La lucha y la esperanza

"Ayer en el segundo informe de terapia, cuando leo que todo está tan delicado, me angustié mucho. Hasta el mediodía de este jueves no había noticias de la droga, ya con el fallo a favor. Finalmente, a las 14 ingresó a la farmacia del sanatorio. De acuerdo a las evaluaciones clínicas y los estudios correspondientes, iban a iniciar el tratamiento, lo antes posible", dijo este viernes a la mañana a La Capital su esposa, quien podrá verlo nuevamente en las próximas horas, en terapia.

"Después de la aprobación del juez estábamos muy pendientes de que nos avisen que estaba la medicación. Ya llega, ya llega...me repetía a cada rato", relató Guillén, dando cuenta de las emociones que se desatan en estos casos.

Salvador Trapani es un artista rosarino con alcance internacional. De hecho, antes de esta última recaída a causa de la enfermedad se encontraba ultimando detalles para una gira por Europa. Desde el diagnóstico pasó por dos ciclos de quimioterapia que "fueron bravos", y pudo reponerse, hasta que el cáncer volvió a manifestarse.

"Ahora está muy delicado. Fue empeorando y el miércoles decidieron internarlo en terapia intensiva. Los médicos nos explicaron que avanzó mucho la enfermedad y que para intentar combatirla lo que queda es esta droga", puntualizó Elena, quien se encuentra permanentemente acompañada por sus hijos, familiares y amigos.

Aún en estas instancias complicadas y decisivas, Trapani no perdió su humor y su amor por el arte. "Me siento como en esa escena en la que Chaplin boxea", le dijo a su mujer. Un emblemático momento de "Luces de la Ciudad", en el que el famoso actor esquiva, como puede, todos los golpes.