Peligro en el aire: un avión aterrizó de emergencia debido al impacto de un rayo cósmico

El incidente ocurrió repentinamente, mientras el vuelo se encontraba en fase crucero y sin condiciones climáticos adversas a la vista, y dejó varios heridos

El pasado 30 de octubre ocurrió un suceso inédito durante el vuelo de un Airbus A320 de JetBlue. El avión , con 300 pasajeros a bordo, estaba viajando desde Cancún a Newark hasta que sufrió inesperadamente una pérdida de altitud que obligó a los pilotos a aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Estados Unidos.

El saldo que dejó fue de 15 heridos y muchos preocupados por la impactante situación que vivieron. Una vez en tierra, los pasajeros fueron evacuados y atendidos por los médicos del aeropuerto.

La primera hipótesis planteada fue que una “intensa radiación solar” habría desencadenado el imprevisto, lo que provocó fallas en los sistemas de control del avión . Sin embargo, varios expertos en cuestiones espaciales plantearon que podía tratarse de una ráfaga de partículas de alta energía, más conocido como un rayo cósmico, procedente de una supernova distante habría impactado en el avión .

Tras una revisión preliminar, la empresa fabricante de aviones ordenó la actualización de software en 6.000 aeronaves A320. Según Clive Dyer, experto en meteorología de la Universidad de Surrey, los niveles de radiación de ese día no eran lo suficientemente fuertes como para afectar al vuelo , y señaló que probablemente se debía al fenómeno extraordinario mencionado anteriormente.

Qué es un rayo cósmico

En función de la información publicada por la Universidad de Chicago, los rayos cósmicos son partículas que se desplazan por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz. Se originan como átomos que perdieron sus capas externas y hoy circulan como núcleos cargados.

Billones de estas partículas alcanzan la Tierra cada día. La atmósfera y el campo magnético bloquean la mayoría, pero algunas chocan contra moléculas del aire y generan lluvias de partículas secundarias que llegan al suelo.

La industria aeronáutica impulsa el desarrollo de sistemas más resistentes a estos fenómenos. Los fabricantes de aviones actualizan el software y corrigen fallas que exponen a las aeronaves a posibles daños. Al mismo tiempo, especialistas en meteorología espacial y radiación evalúan mejoras en los mecanismos de detección para anticipar la presencia de estas partículas de alta energía.