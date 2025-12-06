La Capital | Ovación | Argentina

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

La Fifa confirmó los horarios de las presentaciones de Argentina en la primera fase del Mundial de Estados Unidos México y Canadá. Los fans ya gestionan la Visa

6 de diciembre 2025 · 15:13hs
El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura

El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura, que ofrece una experiencia "única en la vida" al visitante, tanto para eventos deportivos como musicales. Allí jugará Argentina.

La selección Argentina ya tiene confirmado el itinerario de la primera fase del Mundial de 2026, donde buscará retener el cinturón de campeón de la mano del rosarino Lionel Messi. Desde ahora los hinchas podrán comenzar a planificar el viaje para ver a la Scaloneta en su afán de ir por la doble corana ecuménica. A preparar la Visa.

Argentina, que a la vez irá en busca de su cuarta estrella tras los títulos de 1978 de local, 1986 en México y Qatar 2022, tiene definido el GPS de la primera fase. La albiceleste integra el grupo J y debutará el 16 de junio, a las 22 ante Argelia, en Kansas City.

Luego, el 22 de junio, a las 14, la Scaloneta chocará con Austria en Dallas. Y cerrará la fase de grupos ante Jordania, el 27 de junio, a las 23, otra vez Dallas.

De esta manera Argentina tuvo un sorteo amigable el viernes y este sábado se confirmaron los horarios de los partidos.

Detalles del estadio de Dallas

  • Nombre: Estadio de Dallas

  • Ubicación: Arlington, Texas, Estados Unidos

  • Capacidad: 94,000

  • Inaugurado: 2009

Detalles del estadio Kansas

El estadio de Kansas City está certificado por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo y ha albergado un récord de cinco campeonatos de conferencia de la NFL consecutivos.

  • Nombre: Estadio de Kansas City

  • Ubicación: Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • Capacidad: 73,000

  • Inauguración: 1972

Los rivales de Argentina en los Mundiales

Lionel Scaloni participó del sorteo del Mundial de 2026.

Austria jugará su novelo Mundial y tiene en su historia haber sido cuarta en Italia 1934 y tercera en Suiza 1954. Mientras que para Argelia será su quinta Copa del Mundo y donde hizo más recorrido fue hasta los octavos de final de Brasil en 2014. Por su parte, Jordania es debutante en el torneo más trascendente del planeta.

En tanto, de pasar de fase los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay (completan esa zona Cabo Verde y Arabia Saudita). La Celeste es dirigida por el rosarino Marcelo Bielsa.

