Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Se dieron a conocer las ternas de las distintas categorías de la próxima edición de los Premios Olimpia, con los campeones del mundo Ángel Di María (Rosario Central) , Leandro Paredes (Boca) y Lautaro Martínez (Inter de Italia) compitiendo en fútbol.
La ceremonia será la 72° entrega de los premios y estarán a cargo de la empresa Torneos, siendo celebrado el evento el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.
Además, la premiación contará con novedades: se integrará la categoría esports, para distinguir a los competidores más destacados en los distintos videojuegos, y se entregará el novedoso Premio Inspiración: una compensación, a votación del público, para un nominado que no haya podido ganar en su categoría. El premio para el ganador será una beca anual.
Hasta el momento, solo tres ternas permanecen sin oficializar: el Olimpia de Oro y las categorías de polo y esports. Los premios los entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.
Ángel Di María, en gran nivel
En un gran año para cada uno de los tres futbolistas ternados, Di María, Paredes y Lautaro Martínez, que se disputarán el Olimpia de Plata en fútbol.
Fideo tuvo un regreso de gran nivel al fútbol argentino, eligiendo volver a Central de cara al segundo semestre y demostrando un notable rendimiento individual, con siete goles y tres asistencias en 16 partidos. Además, ganó el Campeonato de Liga.
Paredes y Lautaro
Otro gran regreso al fútbol argentino fue el de Paredes, que volvió a Boca en julio y causó sensación. A los 31 años, en un momento pleno de su carrera, el exjugador de la Roma se hizo cargo del mediocampo del Xeneize y le cambió la cara al club completamente.
Siendo el único de los ternados que no juega en el fútbol argentino, Lautaro Martínez también tuvo un buen año, con 28 goles en el Inter de Italia, club del que es capitán y referente, y siendo finalista de la UEFA Champions League.
El resto de las ternas con varios rosarinos
- Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco y Faustino Oro
- Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
- Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
- Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
- Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
- Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez
- Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
- Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz y Micaela Guimarey
- Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
- Deportes de Invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
- Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
- Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis
- Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
- Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
- Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
- Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo
- Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
- Hockey sobre Césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
- Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
- Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
- Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
- Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
- Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
- Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
- Padel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
- Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri
- Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
- Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
- Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón
- Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez/Agustín Anesse/Martín Mansilla/Marcos Rojas
- Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
- Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
- Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
- Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
- Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
- Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
- Voleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
- Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo