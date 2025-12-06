Ángel Di María, nominado a los Premios Olimpia: ¿quién fue el mejor futbolista argentino de de 2025?

Fideo tuvo un regreso de gran nivel al fútbol argentino y con Central ganó el Campeonato de Liga. ¿Será Olimpia de oro?

Se dieron a conocer las ternas de las distintas categorías de la próxima edición de los Premios Olimpia, con los campeones del mundo Ángel Di María ( Rosario Central ) , Leandro Paredes (Boca) y Lautaro Martínez (Inter de Italia) compitiendo en fútbol.

La ceremonia será la 72° entrega de los premios y estarán a cargo de la empresa Torneos, siendo celebrado el evento el lunes 22 de diciembre en la Usina del Arte, en el barrio de La Boca.

Además, la premiación contará con novedades: se integrará la categoría esports, para distinguir a los competidores más destacados en los distintos videojuegos, y se entregará el novedoso Premio Inspiración: una compensación, a votación del público, para un nominado que no haya podido ganar en su categoría. El premio para el ganador será una beca anual.

Hasta el momento, solo tres ternas permanecen sin oficializar: el Olimpia de Oro y las categorías de polo y esports. Los premios los entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

Ángel Di María, en gran nivel

En un gran año para cada uno de los tres futbolistas ternados, Di María, Paredes y Lautaro Martínez, que se disputarán el Olimpia de Plata en fútbol.

Fideo tuvo un regreso de gran nivel al fútbol argentino, eligiendo volver a Central de cara al segundo semestre y demostrando un notable rendimiento individual, con siete goles y tres asistencias en 16 partidos. Además, ganó el Campeonato de Liga.

Paredes y Lautaro

Otro gran regreso al fútbol argentino fue el de Paredes, que volvió a Boca en julio y causó sensación. A los 31 años, en un momento pleno de su carrera, el exjugador de la Roma se hizo cargo del mediocampo del Xeneize y le cambió la cara al club completamente.

Siendo el único de los ternados que no juega en el fútbol argentino, Lautaro Martínez también tuvo un buen año, con 28 goles en el Inter de Italia, club del que es capitán y referente, y siendo finalista de la UEFA Champions League.

