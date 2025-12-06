La Capital | Salud | ola de calor

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Rosario atraviesa días de más de 33 grados, que tendrán un pico este sábado. Quiénes tienen que estar más resguardados para no sufrir consecuencias

6 de diciembre 2025 · 13:24hs
La ola de calor se hace presente en Rosario.

La ola de calor se hace presente en Rosario.
Las altas temperaturas que anticipan un verano intenso se hacen sentir en Rosario desde hace varios días. El pico se espera para este sábado donde el termómetro puede tocar los 34 grados, según la información del Servicio Meteorológico Nacional. Si bien todos tienen que cuidarse de la ola de calor, hay personas que tienen más riesgos. La Capital consultó a Roberto Parodi, profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), especialista en Clínica Médica y jefe del Servicio de Clínica Medica del Hospital Centenario de Rosario sobre las enfermedades que pueden empeorar en estas jornadas agobiantes.

El profesional señaló, ante todo, que este clima puede generar dos situaciones, que no hay que minimizar: el golpe de calor "que en términos médico científicos específicos es la situación más extrema, es un hecho que puede llevar a una internación e incluso a terapia intensiva y se da cuando la hipertermia (temperatura corporal aumentada) no se puede regular y se genera pérdida de la conciencia, desmayo, síncope, hipotensión".

"Muchas personas dicen: me dio un golpe de calor, pero en general lo que tienen es el agotamiento por calor", detalló Parodi.

Qué es el agotamiento por calor

El cuadro de agotamiento por calor, bastante frecuente, es el que se manifiesta con "cefalea, irritabilidad, cansancio, dolores musculares, a veces dolor abdominal, náuseas, piel seca y caliente, deshidratación".

El cuerpo tiende a mantener la temperatura "tiene un sistema termorregulador excelente, al punto de que estamos a veces a grados bajo cero en invierno y ahora en verano sensaciones térmicas de 40 grados y el cuerpo en general se mantiene estable para poder funcionar" pero cuando no lo logra, "sucede este agotamiento por calor, por ejemplo".

Sin dudas "hay gente más sensible o vulnerable a no poder generar esta regulación: los menores de 4 años, en especial los bebés, y los adultos mayores, en este caso más de 75 años". Acá "hay que tener mucho más cuidado".

En el extremo superior de la vida coincide con que son personas que están medicadas con distintas drogas, por diferentes problemas de salud. "Es lo que llamamos pluripatología y polifarmacia". En estas personas los cuidados (alimentación e hidratación adecuada, beber suficiente agua, estar en lugares frescos) deben ser mucho más estrictos cuando hay días sofocantes.

Enfermedades con más riesgos

Existen enfermedades en las que hay que extremar los cuidados y que suele ser las que llevan a los pacientes a necesitar atención en un sanatorio u hospital frente al calor excesivo: "Los que tienen fallas crónicas de órganos como quienes sufren problemas renales (los que tienen insuficiencia renal) o insuficiencia cardíaca", puntualizó Parodi.

Quienes tienen hipertensión también deben estar especialmente atentos. "La deshidratación y la pérdida de mucho líquido puede llevar a que las personas tratada por su presión elevada, que suelen tomar diuréticos pierdan esa capacidad de regular el volumen y tengan una descompensación, por eso a pacientes muy sensibles a las altas temperaturas que está medicados hay que bajarles la dosis, por supuesto con indicación y seguimiento médico, nunca por su cuenta", destacó el especialista. Los diuréticos suelen indicarse además a pacientes con dolencias cardíacas que deben consultar a su médico de cabecera sobre cómo manejarse.

En personas con deterioro cognitivo los familiares o cuidadores deben estar alertas: "Quienes tienen demencia de base, o Alzheimer o demencia senil, ante temperaturas extremas puede aparecer lo que se llama síndrome confusional, que es perderse, o estar muy irritables o con excitación psicomotriz".

A nivel dermatológico hay que tomar recaudos. "En los más chiquitos hay un sarpullido típico que aparece o empeora con el calor, lo mismo en quienes tienen rosácea, donde tiene que ver la vasodilatación". En algunas personas con lupus pueden ocurrir también efectos en la piel.

Por su puesto, todos deben protegerse con protectores solares, durante la jornada completa y renovarlo si se meten al agua o transpiran.

